Jsou jako mor. Vlezou do bytu v celých rojích a koušou. Podzimní invaze začala

Nevinný hmyz s temnou stránkou
Když se na podzim ochlazuje, začínají se na slunných stěnách domů objevovat husté shluky malých broučků. Slunéčko východní, známé také jako slunéčko asijské (Harmonia axyridis), vypadá na první pohled neškodně. Málokdo tuší, že tento drobný tvor dokáže nejen kousat, ale také vyvolat závažné alergické potíže.
V Česku se tento druh poprvé objevil v roce 2006. Dnes ho najdete prakticky všude – od Pobaltí až po jižní regiony. Původně byl do Evropy dovezen záměrně jako biologická zbraň proti mšicím v zemědělství a sklenících. Z kontrolovaného prostředí se však rychle rozšířil do volné přírody a stal se invazním druhem.
Problém nastává právě na podzim. Slunéčka instinktivně vyhledávají chráněná místa k přezimování a bytové domy jim připadají jako ideální úkryt. Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí upozorňuje, že tento druh je obzvláště problematický v období, kdy vytváří velká seskupení a hledá místa k zimování – a to i v obytných budovách.
Skrytá hrozba v podobě alergenů
Přítomnost slunéček v domácnosti není jen estetický problém. V jejich hemolymfě – tekutině, která u hmyzu nahrazuje krev – se nacházejí bílkoviny Har a 1 a Har a 2. Tyto látky fungují jako silné alergeny a do lidského organismu se mohou dostat nejen přímým dotykem, ale i vzduchem.
U citlivých jedinců může kontakt se slunéčky vyvolat celou řadu nepříjemných příznaků. Mezi nejčastější patří rýma, zánět spojivek, kopřivka a svědění kůže. Horší je to u astmatiků – ti mohou zaznamenat výrazné zhoršení dýchacích obtíží. Lékařská literatura dokonce popisuje případy náhlého otoku obličeje a úst po kontaktu s tímto hmyzem.
Riziko se zvyšuje v oblastech, kde se slunéčka vyskytují v obrovských počtech. Výzkumy potvrzují, že v takových regionech se slunéčko východní stává sezonním zdrojem alergenů, srovnatelným s pylovými zrny nebo roztoči.
Zvláště nebezpečné je rozšlapování nebo rozmačkávání broučků. Při ohrožení totiž aktivně vypouštějí hemolymfu – žlutou tekutinu s nepříjemným zápachem, která na světlých površích zanechává trvalé, těžko odstranitelné skvrny. Pro alergiky představuje tento obranný mechanismus další riziko – alergeny se uvolňují do vzduchu v koncentrované formě.
Umí slunéčko opravdu kousat?
Přestože to není jejich běžné chování, slunéčka východní skutečně mohou člověka kousnout. K útoku dochází většinou náhodně – například když je brouk přimáčknutý k pokožce nebo sevřený v dlani. Kousnutí není smrtelné, ale může být bolestivé a u alergických osob vyvolat lokální reakci.
Pokud po kontaktu s hmyzem začnete pociťovat dušnost nebo rychle narůstající otok tváře či hrdla, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tyto příznaky mohou signalizovat závažnou alergickou reakci vyžadující odborný zásah.
Jak se bránit podzimní invazi
Nejúčinnější ochranou je prevence. Zabraňte slunéčkům v přístupu do bytu pomocí sítí proti hmyzu na okna a utěsněte všechny spáry kolem okenních rámů a dveří. Pokud už se broučci dostanou dovnitř, odstraňujte je opatrně – bez mačkání.
Osvědčený trik: Na trubici vysavače nasaďte starou nylonovou punčochu, hmyz do ní nasajte a následně ho živého vyklepněte daleko od domu. Tímto způsobem se vyhnete kontaktu s alergeny i nepříjemným skvrnám na nábytku.
Pro alergiky a astmatiky platí zvýšená opatrnost. Měli by minimalizovat jakýkoli kontakt s broučky i jejich zbytky a v případě masivního výskytu zvážit profesionální dezinsekci. Podzimní invaze slunéček sice vypadá nevinně, ale pro citlivé jedince může znamenat vážný zdravotní problém.
Zdroje článku: medium.seznam.cz, ct24.ceskatelevize.cz, rynekzdrowia.pl, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová