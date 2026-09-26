Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Jsou jako mor. Vlezou do bytu v celých rojích a koušou. Podzimní invaze začala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každý podzim se tisíce slunéček tlačí do bytů a domů. Co vypadá jako neškodný hmyz, skrývá překvapivá rizika – od alergických reakcí až po bolestivá kousnutí.
Jsou jako mor. Vlezou do bytu v celých rojích a koušou. Podzimní invaze začala

Jsou jako mor. Vlezou do bytu v celých rojích a koušou. Podzimní invaze začala

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Naléhavá zpráva pro majitele televizorů. V ohrožení jsou majitelé těchto dvou značek
Naléhavá zpráva pro majitele televizorů. V ohrožení jsou majitelé těchto dvou značek
Toto je nejčastější PIN na platební kartě v Česku. Okamžitě ho změňte, radí experti
Toto je nejčastější PIN na platební kartě v Česku. Okamžitě ho změňte, radí experti

Platební karta bez PINu je jako dům s otevřenými dveřmi. Čtyři číslice teoreticky nabízejí deset tisíc...

90 % lidí vidí lva. 10 % nejchytřejších si ale všimne i dalšího zvířete
90 % lidí vidí lva. 10 % nejchytřejších si ale všimne i dalšího zvířete

Optická iluze prověří vaši pozornost i trpělivost. Většina lidí si všimne pouze jednoho tvora, jenže...

50 000 Kč/rok nově pro vysokoškoláky. Toto jsou podmínky
50 000 Kč/rok nově pro vysokoškoláky. Toto jsou podmínky

Zatímco debata o školném hýbe veřejností, tisíce studentů nevyužívají příspěvky, na které mají nárok....

V sobotu v 16:50 se vrátí dětství: Nova vytáhne nejkladnějšího hrdinu všech Husákových dětí
V sobotu v 16:50 se vrátí dětství: Nova vytáhne nejkladnějšího hrdinu všech Husákových dětí

V sobotu odpoledne si konečně můžete dopřát pohodu domova a ponořit se do světa, kde se ještě bojovalo za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.