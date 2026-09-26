Měření ovzduší v Jablonci našlo problémy u školky

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Měření ovzduší v Jablonci našlo problémy u školkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Největší znečištění ovzduší v Jablonci nad Nisou se koncentruje v okolí mateřské školy Hláska u Palackého ulice, která leží mezi dvěma frekventovanými křižovatkami. Výsledky…
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Přestavba pardubického náměstí Republiky naráží na odpor. Majitel Grandu se odvolal proti povolení
Plánovaná proměna náměstí Republiky v Pardubicích čelí právní komplikaci. Společnost PSN Grand, majitel...
Brno spouští novou autobusovou linku do lokality Pod Hády, kde vyrůstají stovky bytů
Brněnský dopravní podnik od čtvrtka 1. října zavede novou autobusovou linku 63, která propojí uzel na...
Hromadná nákaza v Praze: Jak zabránit šíření salmonely v domácnosti? Hygienici radí
Hromadná nákaza v Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy přiměla pražskou hygienickou stanici (HSHMP)...
S výskytem hub se ztrácí lidé v lese. Na houby bezpečně, zdůrazňují policisté
Podzimní počasí přilákalo do jihomoravských lesů davy houbařů, pro některé z nich však výprava skončila...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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Jedna polévková lžíce epsomské soli v litru vody a petúnie kvetou tak hustě, že nevidíte jediný list. Stačí jednou za měsíc
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Exkurze a živá beseda s profesorem Pirkem. Podívejte se na novoměstský Kemp mediků
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Frekvence močení jako ukazatel aktuálního zdravotního stavu
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:06
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Podvedl ji s devatenáctiletou Ornellou, na syna nedává ani korunu. Partyšová po letech řekla o Koktovi větu, kterou nikdo nečekal
VIPživot.cz
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Řekni mi, jak si píšeš zprávy, a já ti řeknu, jak flirtuješ
Poudree.cz
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Je nepovinná, přesto proti ní školáci v Německu demonstrují. Vojenská služba
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dnes, 08:05
Zápasníci si k ní prý nic nedovolí. Nejhezčí cage girl teď okouzlila i módní Ostravu
SportWin
dnes, 08:04
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Aplausin.cz
dnes, 08:04
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Nejdražší kácení stromu v dějinách: USA poslaly bombardéry B-52 a letadlovou loď kvůli jedinému topolu
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Podceňovaná papája má na lidské zdraví řadu pozitivních účinků
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Čtyři roky neviděl dceru Kordulu, přesto jí stále píše. Stropnický prosí o usmíření, Agáta ho srazila jedinou větou
VIPživot.cz
dnes, 08:01
2 min
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Naléhavá zpráva pro majitele televizorů. V ohrožení jsou majitelé těchto dvou značek
NESPECHEJ.cz
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Po silných deštích lidé v Bangkoku bojují s povodněmi, voda jim sahá až po stehna
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Česko je po osmi letech ve finále. Nejsilnější zbraň Strýcová zatím ani nepotřebovala vytáhnout
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Ruský vojenský blok láká Uzbekistán: nabízí status bez obranného závazku, Arménie tam nechodí od roku 2024
Centrum Extra: Armáda
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Android Auto skrývá funkci, která automatizuje celou jízdu jedním kliknutím. Možná ji neznáte, ale zapnete ji za chvilku
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Praha 9 nabídne obyvatelům lékařskou online pohotovost zdarma
Pražská Drbna
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Západočeská města sypou miliony do dopravy, řeší silnice i parkování
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Toulavé kočky z Třeboně čeká kastrace, pochytají je strážníci
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Policie obvinila z vraždy 75letého muže po násilném úmrtí na Děčínsku
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Profesionální uklízečky zvládají umýt i silně špinavá okna téměř bez námahy. Jejich účinný postup si lze snadno osvojit
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Krávy mají nečekanou konkurenci. Vědci v Česku chovají zvířata odolná suchému klimatu
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Drtivá srážka u Dřevěnice. Řidiče zdemolovaného auta museli vyprostit hasiči
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„Není to horor, ale má v sobě dost hrůzy." Tvůrce Resident Evil plánuje nové sci-fi
Kinobox.cz
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Případ uprchlých vězňů pokračuje. Jednoho našli v Brně, druhý spravedlnosti uniká
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Jsou jako mor. Vlezou do bytu v celých rojích a koušou. Podzimní invaze začala
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Na chyby vlastní matky doplatily i nezletilé děti: Děsivý čin hlavy rodiny odhalil vzkaz, ze kterého běhá mráz po zádech
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Škola místo ruin. Farní škola Svaté Rodiny v Gaze se po třech letech znovu otevřela dětem
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Ostrov u francouzského pobřeží investuje do odsolování mořské vody
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Roztomilá zvířata, ale tvrdá rozhodnutí. Vojta Kotek zjistil, co skutečné farmaření obnáší
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Česko kupuje 44 tanků Leopard za 34 miliard: v otevřených dokumentech chybí položka na obranu před drony
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Další průšvih AI agentů. Zveřejnili, co neměli a navštívili stránky federálních úřadů
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Mbappé zařídil Zidaneovi první vítězství. Stejnou střelou mu ale vyřadil nejdůležitějšího hráče ze zbytku srazu
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„Na nás nikdo nemyslí.“ Reportáž ze sídliště, kterému se mnozí vyhýbají, nebo na něm trpí
Roztomilá zvířata, ale tvrdá rozhodnutí. Vojta Kotek zjistil, co skutečné farmaření obnáší
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Když vítěz nedostane nejvíc hlasů: Jak mohou stejná přání voličů vytvořit úplně jiný parlament
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