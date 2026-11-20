Mimozemšťané, kteří považují lidstvo za pouhý hmyz, najednou přicházejí s nabídkou míru. Má to ale háček. Jejich flotila dál míří k Zemi a někteří lidé jsou přesvědčení, že ve skutečnosti nechtějí vyjednávat, ale vyhladit celé lidstvo. To je atmosféra, kterou navozuje první oficiální upoutávka druhé řady velkolepého
sci-fi seriálu Problém tří těles (3 Body Problem), který se po téměř třech letech vrátí na Netflix.
A tentokrát už tvůrci nehodlají zůstávat při zemi. David Benioff, D. B. Weiss a Alexander Woo slibují ještě divočejší pokračování, ve kterém dostanou konflikty doslova kosmické rozměry.
Mimozemšťané chtějí vyjednávat. Nebo je všechno jinak?
První řada diváky postupně seznamovala s tajemnou civilizací San-Ti, která plánuje invazi na Zemi. Přestože ji od naší planety dělí zhruba 400 let cesty, její technologická převaha představuje pro lidstvo prakticky nepředstavitelnou hrozbu.
Nová upoutávka naznačuje, že se situace ještě výrazně zkomplikuje. San-Ti po dlouhém mlčení znovu navazují kontakt a oznamují, že vyslali svého zástupce, který má pomoci ukončit hrozící konflikt.
Jenže Thomas Wade v podání Liama Cunninghama jejich mírovým úmyslům nevěří. Je přesvědčený, že mimozemská civilizace neurazila nepředstavitelnou vzdálenost kvůli vyjednávání, ale proto, aby lidstvo vyhladila.
Nový teaser ukazuje, jak se lidé připravují na možnou válku, propadají panice a snaží se najít způsob, jak mnohem vyspělejšímu protivníkovi vzdorovat. Záběry odhalují futuristická zařízení, vesmírné mise i rozsáhlé vojenské přípravy.
Zajímavé přitom je, že ne všichni obyvatelé Země stojí na stejné straně. Někteří totiž příchod mimozemšťanů vítají a věří, že by jejich vláda mohla být pro planetu dokonce lepší než ta lidská. Mezi nejoddanější příznivce San-Ti patří i Tatiana Haas, kterou ztvárňuje Marlo Kelly.
Foto: Netflix © 2026 Foto: Netflix © 2026 Foto: Netflix © 2026 Foto: Netflix © 2026 Foto: Netflix © 2026 Foto: Netflix © 2026 Druhá řada bude kratší, ale mnohem velkolepější
Zatímco první řada nabídla osm epizod, pokračování jich bude mít pouze šest. Jak potvrzuje
Netflix, každá epizoda bude trvat přibližně hodinu. Menší počet dílů ale rozhodně nemusí znamenat menší podívanou. Podle zveřejněné synopse se totiž příběh přesune nejen na Zemi, ale i daleko do vesmíru. Vesmírná flotila se vydá na misi, která potrvá celá staletí, zatímco tajemství ukryté v mysli jediného člověka by mohlo představovat poslední naději na záchranu lidstva.
Tvůrci už dříve naznačili, že právě pokračování bude obsahovat některé z nejzásadnějších momentů celé knižní předlohy od
Liu Cixina. O jejich ambicích jsme ostatně psali už v jednom z předchozích článků.
„Je to mnohem větší. Věci jsou divočejší a konflikty dostávají kosmičtější rozměry. Jakmile to diváci uvidí na obrazovce, pochopí, proč jsme se právě na tuto řadu tolik těšili,“ uvedli tvůrci pro Netflix Tudum.
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Ve druhé řadě se znovu objeví Jovan Adepo jako Saul Durand, Jess Hong jako Jin Cheng, Eiza González jako Auggie Salazar, Benedict Wong coby detektiv Da Shi nebo Liam Cunningham v roli Thomase Wadea. Chybět nebudou ani Sea Shimooka jako Sophon a Marlo Kelly jako Tatiana Haas.
Herecké obsazení navíc posílí Claudia Doumit, kterou mohou diváci znát ze seriálu Banda (The Boys). Zahraje si kapitánku Van Rijn. Ellie de Lange ztvární postavu jménem Ayla a v dalších rolích se objeví také Alfie Allen, David Yip a Jordan Sunshine.
Zajímavostí je, že Alfie Allen i Liam Cunningham se už dříve objevili v populární Hře o trůny, na které pracovali také
David Benioff a D. B. Weiss. Foto: Larry Horricks/Netflix © 2026 Kdy bude mít 2. řada Problému tří těles premiéru?
Netflix konečně potvrdil, že
2. řada Problému tří těles dorazí 14. ledna 2027. Všech šest epizod bude zveřejněno najednou.
První řada měla premiéru v březnu 2024 a podle
Netflixu se dokázala sedm týdnů udržet v globální TOP 10 nejsledovanějších seriálů. Ve třech týdnech dokonce obsadila první příčku a pronikla mezi deset nejoblíbenějších titulů v 93 zemích.
Diváci se navíc nemusejí obávat, že by druhou řadou příběh skončil. Netflix totiž už v květnu 2024 potvrdil také třetí a závěrečnou řadu, která má rozsáhlou knižní adaptaci definitivně uzavřít.
Jak jsme
informovali již dříve, produkce pokračování se přesunula také do Maďarska. Na rozdíl od druhé řady však třetí zatím přesné datum premiéry nemá.
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