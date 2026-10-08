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Pohádka o mlýnu, který každou noc mlel sny místo mouky

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U řeky za vesnicí stál starý mlýn. Přes den se v něm mlelo obilí, mlýnské kolo vrzalo a ve vzduchu poletovala mouka.V noci se však všechno změnilo. Kolo se začalo točit opačně a místo mouky se z komína sypal stříbrný prach.
Pohádka o mlýnu, který každou noc mlel sny místo mouky

Pohádka o mlýnu, který každou noc mlel sny místo mouky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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