Podzimní výsadba česneku: Správné místo a hloubka

Podzim je ideálním obdobím pro výsadbu ozimého česneku, který do zimy stihne zakořenit a na začátku nové sezony rychle pokračuje v růstu. O úspěchu však nerozhoduje pouze kvalita sadby. Důležitou roli hraje také
výběr místa, propustnost půdy a hloubka, do které jednotlivé stroužky uložíte. Právě několik nenápadných chyb může vést k horšímu přezimování nebo menší úrodě. Záhon vybírejte podle půdy i předplodiny
Česnek potřebuje slunné místo a půdu, ve které po dešti nezůstává dlouho stát voda. V těžké, zamokřené zemině mohou stroužky zahnívat a rostliny jsou náchylnější k problémům během zimy. Pokud máte na zahradě jílovitou půdu, pomůže vyvýšený záhon nebo úprava struktury vhodným organickým materiálem. Čerstvý hnůj však před výsadbou nepoužívejte.
Důležité je také střídání plodin.
Česnek nesázejte tam, kde v posledních letech rostl česnek, cibule, pórek nebo jiné příbuzné cibuloviny. V půdě mohou přetrvávat škůdci a původci chorob, kteří ohrožují novou výsadbu. Vhodnější je záhon po plodinách, které nejsou s česnekem příbuzné, například po některých košťálovinách nebo okurkách, pokud byl pozemek zdravý a dobře udržovaný.
Hloubka výsadby ovlivňuje přezimování
Stroužky se obvykle vysazují tak, aby nad jejich špičkou zůstala vrstva zeminy přibližně 5 až 8 cm. Přesná hloubka závisí na typu půdy, velikosti stroužků i místních podmínkách. V lehčí půdě a na chladnějších stanovištích může být vhodná o něco hlubší výsadba, zatímco v těžší a vlhčí zemině je důležité nepřehánět to s hloubkou.
Příliš mělké stroužky mohou při střídání mrazu a oblevy vyjíždět z půdy nebo hůře zakořeňovat. Naopak příliš hluboká výsadba může zpomalit jarní vzcházení. Stroužky vkládejte do půdy špičkou vzhůru a netlačte je silou do tvrdého podkladu, aby se nepoškodila jejich spodní část, ze které vyrůstají kořeny.
Tip: Jak mít oloupaný česnek během pár vteřin. Zkuste jednoduchý trik. Termín přizpůsobte počasí
S výsadbou není nutné spěchat při prvním chladnějším dni. Cílem je, aby česnek před zimou vytvořil kořeny, ale nezačal výrazně růst nad zemí. V českých podmínkách se ozimý česnek nejčastěji sází na podzim, obvykle od druhé poloviny října do listopadu. Konkrétní termín přizpůsobte počasí a místnímu klimatu. Půda by neměla být rozbahněná ani promrzlá.
Před výsadbou záhon odplevelte a povrch přiměřeně urovnejte. Česnek sázejte do řádků s dostatečnými rozestupy, aby se rostliny mohly vyvíjet a
bylo možné mezi nimi pohodlně odstraňovat plevel. Po zasazení zeminu lehce přihrňte, ale zbytečně ji neudusávejte. Foto: Unsplash Zdravá sadba je polovina úspěchu
K výsadbě používejte zdravé, pevné stroužky určené k sadbě. Vyhněte se kusům s měkkými místy, plísní nebo viditelným poškozením.
Jednotlivé stroužky oddělujte od cibule až krátce před sázením, aby zbytečně nevysychaly. Pokud se rozhodnete pro moření sadby, použijte pouze přípravek povolený pro daný účel a postupujte podle návodu.
Správné místo, přiměřená hloubka a zdravá sadba vytvoří dobrý základ pro silné rostliny. Česnek sice nevyžaduje složitou péči, ale chyby při podzimní výsadbě se často projeví až na jaře nebo při sklizni. Vyplatí se proto věnovat přípravě záhonu několik minut navíc.
Zdroj: autorka, https://izahradkar.cz/jak-sazet-cesnek-na-podzim-kdy-a-jak-hluboko/ Náhledové foto a fotogalerie: Radek Štěpán
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Podzimní výsadba česneku: Správné místo a hloubka first appeared on Naše zahrada.