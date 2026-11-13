Využijte mouku na zahradě: prospěje rostlinám a zlikviduje škůdce

Mouka patří mezi základní suroviny, které nesmí chybět v žádné kuchyni. Používáme ji takřka denně. Věděli jste, že může být i velmi cenným pomocníkem v zahradě? Využít ji můžeme například jako hnojivo, a navíc pomůže zlikvidovat škůdce v podobě mšic nebo komárů. Dokonce se hodí i do kompostu.
Mouka jako hnojivo
Přesně tak, zdánlivě obyčejná mouka obsahuje řadu prospěšných látek, které rostlinám prospívají. Půdu obohatí zejména o dusík. Jeho nadměrné množství ale rostlinám spíše uškodí. Z tohoto důvodu mouku sypejte na půdu opravdu v jemné vrstvě a nikdy ji neaplikujte přímo na listy rostlin. Mezi další prospěšné látky v mouce patří draslík, hořčík, mangan, sodík, vápník, železo a bílkoviny. Tyto živiny obsahují i banánové slupky nebo rýžová voda, jenž lze také použít jako přírodní hnojivo.
Jak se zbavit mšic?
Mouka, kterou nasypete přímo na mšice, má působit hned dvojím způsobem. Za prvé ucpává mšice zevnitř, když ji pozřou. Za druhé se míchá se šťávou, kterou hmyz vylučuje, a tím jim v tomto procesu brání. Abyste mouku bezpečně použili na mšice, vezměte hrnek mouky a nasypte ji do malého sáčku. Rožek sáčku odstřihněte tak, aby se obsah sypal jen pomalu. Takto můžete snadno namířit na škůdce, aniž byste příliš posypali rostlinu. Mouku proti mšicím používejte brzy ráno, kdy ještě nesvítí ostré slunce.
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Mouka zlikviduje i ostatní škůdce
Kromě mšic můžete bílý prášek použít také na kobylky, které na zahradě dokážou udělat doslova spoušť. Za jeden den jsou schopny sníst toho tolik, co sami váží. Upřednostňují hlavně zelené části rostlin a jednoleté květiny. Ohrožené rostliny jednoduše jemně poprašte moukou. V okamžiku, kdy se kobylka pustí do konzumace, sní i mouku, která jí zalepí tlamu. Mouka se hodí i k likvidaci otravných komárů. Abyste se jich zbavili, naplňte slánku z poloviny moukou. Skupinu komárů může přímo poprášit, což je zahubí.
Zdroje info: Autorka
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