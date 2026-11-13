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Využijte mouku na zahradě: prospěje rostlinám a zlikviduje škůdce

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Mouka patří mezi základní suroviny, které nesmí chybět v žádné kuchyni. Používáme ji takřka denně. Věděli jste, že může být i velmi cenným pomocníkem v zahradě? Využít ji můžeme například jako hnojivo, a navíc pomůže zlikvidovat škůdce v podobě mšic nebo komárů. Dokonce se hodí i do kompostu.
Mouka

Mouka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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