Největší chyba zahrádkářů? Uklízíme zahradu až příliš důkladně

Neuklízet zahradu na podzim už není žádná novinka, a stále více zahrádkářů nechává na záhonech listí, neodstraňuje odkvetlé trvalky a odkládá úklid až na jaro. Ale víme vlastně proč? Co všechno se pod spadaným listím odehrává, kdo přezimuje v suchých stéblech a jak nám může zdánlivý nepořádek pomoci vytvořit zdravější, krásnější a odolnější zahradu?
Ještě před několika lety byl podzimní úklid samozřejmostí. Všechno ostříhat, vyhrabat, odvézt a připravit zahradu na zimu. Holé záhony a dokonale uklizená zahrada byly známkou pečlivého zahradníka.
Dnes se naštěstí tento pohled mění. A čím více přírodních zahrad navrhujeme, zakládáme a sledujeme jejich vývoj, tím více si uvědomujeme, kolik užitečných procesů můžeme zbytečným úklidem přerušit.
Nejde přitom o to přestat o zahradu pečovat, ale jde o pochopení toho, co v ní skutečně potřebuje naši pomoc a co můžeme s klidným svědomím přenechat přírodě.
Listí není odpad. Je to výživa pro půdu
Každý podzim stromy shazují listy a my je často pracně shrabeme, naplníme jimi pytle a odvezeme pryč. Jenže tím ze zahrady odstraňujeme cennou organickou hmotu a živiny.
Během vegetace strom přijímá z půdy vodu a minerální látky. Některé z nich využívá také v listech. Před jejich opadem si část důležitých živin ukládá zpět do zásobních pletiv, a přesto ve spadaném listí zůstává například vápník, hořčík, draslík, fosfor i určité množství dusíku.
Jejich zastoupení se liší podle druhu stromu, půdy a podmínek, ve kterých roste.
Když listí ponecháme pod stromy a keři, začnou ho postupně rozkládat houby, bakterie a půdní živočichové. Živiny se tak vracejí do půdy a rozkládající se organická hmota podporuje její strukturu i schopnost zadržovat vodu.
Podzimní zahrada: Foto Tereza Svobodová
To, co strom na podzim odhodí, není nepotřebný odpad, ale součást přirozeného koloběhu živin.
Listí proto doporučujeme ponechávat především pod stromy, keři a v trvalkových záhonech. Odstraňujeme ho hlavně z trávníku, kde by silná souvislá vrstva mohla trávu poškodit, ale ani tam nemusíme všechno odvážet, menší množství zdravého listí lze rozmělnit sekačkou a ponechat v trávníku, pokud nevytvoří neprostupnou vrstvu. A pod stromy listí rozprostřeme tak, aby neleželo ve vysokých hromadách přímo u kmene.
A co listí z ořešáku, platanu nebo katalpy?
Právě tyto stromy bývají častým důvodem, proč zahrádkáři na podzim vytahují hrábě. Jejich velké, často tužší listy se rozkládají pomaleji a na trávníku mohou vytvořit souvislou vrstvu, ale ani takové listí nemusí skončit v odpadních pytlích.
Můžeme ho rozmělnit zahradním drtičem určeným i pro měkký rostlinný materiál, případně sekačkou. Menší kousky se zpravidla rychleji rozkládají a snadněji se promíchají s ostatní organickou hmotou.
Rozdrcené listí přidáme do kompostu, nejlépe spolu s materiály bohatšími na dusík, například posečenou trávou. Důležitá je také přiměřená vlhkost a přístup vzduchu.
Tip: Podzimní výsadba česneku. Důležité je správné místo a hloubka.
A co často diskutované ořechové listí?
Ořešáky obsahují juglon, látku, která může nepříznivě působit na některé citlivé rostliny. Jeho obsah a účinky se liší podle druhu ořešáku i části rostliny, ale při správném kompostování se juglon postupně rozkládá. Ořechové listí tedy kompostovat můžeme. Jen je potřeba nechat kompost skutečně vyzrát a nepoužívat čerstvý materiál k citlivým rostlinám.
A ještě něco. Nemusíme rozdrtit všechno. Celé listy ponechané na vhodných místech poskytují úkryt drobným živočichům, kteří v nich přečkávají zimu.
Pod hromadou listí se může ukrývat celý svět
Stačí ponechat několik hromádek listí pod keři nebo v klidnějším koutě zahrady a místo, které nám připadá neuklizené, může být pro mnoho živočichů důležitým útočištěm.
Například ježci hledají chráněná, suchá stanoviště, kde si z listí, trávy a dalšího rostlinného materiálu vytvářejí zimní hnízda. Vhodné místo jim můžeme nabídnout pod hustými keři nebo mezi větvemi, které listí ochrání před větrem. Pod listím přezimují také brouci, pavouci a další drobní bezobratlí. Někteří z nich patří mezi přirozené nepřátele škůdců, které se na zahradách snažíme všemožně omezovat.
Když tedy na podzim odstraníme všechny úkryty, můžeme tím připravit zahradu také o část jejích přirozených pomocníků.
Suché trvalky a trávy mohou být krásnější, než si myslíte
Jedním z největších omylů je představa, že zahrada je krásná pouze tehdy, když kvete. Přitom právě podzim a zima odhalují jinou, často velmi působivou podobu rostlin.
Suchá květenství třapatek a třapatkovek, pevné stonky rozchodníkovců, jemná květenství trav nebo námrazou pokryté semeníky vytvářejí nádherné zimní kompozice. Nízké slunce zvýrazňuje jejich tvary a ranní jinovatka dokáže proměnit obyčejný záhon v malou přírodní galerii.
Při navrhování zahrad proto nepřemýšlíme jen o barvě květů, důležitý je také tvar rostlin, jejich struktura, výška, vzájemné kombinace a vzhled po odkvětu.
Dobře navržená zahrada nemusí končit posledním podzimním květem, ale její krása může pokračovat celou zimu.
A kromě estetické hodnoty mají ponechané rostliny ještě další význam.
V některých dutých nebo dřeňových stoncích hnízdí samotářské včely a další hmyz. Suché rostlinné zbytky a jejich okolí poskytují zimoviště různým bezobratlým. Semena trvalek a trav slouží jako potrava ptákům, například stehlíkům. Na jaře mohou zase ptáci využívat suché trávy a rostlinná vlákna také při stavbě hnízd.
To, co nám připadá jako odkvetlá a nepotřebná rostlina, tak může být pro někoho potravou, úkrytem nebo stavebním materiálem.
Podzimní zahrada: Foto Tereza Svobodová
Proč vlastně potřebujeme tolik hmyzu?
Možná si říkáte, proč bychom měli podporovat hmyz, když nám některé druhy celé léto okusují rostliny, jenže v přírodě jednotlivé organismy nefungují odděleně. Tam, kde žijí mšice, mohou nacházet potravu slunéčka, larvy zlatooček nebo pestřenek. Střevlíci, pavouci a dravé ploštice loví další drobné bezobratlé. Různé druhy parazitických vosiček pomáhají regulovat populace některých zahradních škůdců a podobné vztahy existují i u dalších živočichů. Vážky loví drobný létající hmyz včetně komárů, zatímco jejich vodní larvy se živí jinými vodními organismy.
Přirození nepřátelé samozřejmě nedokážou zabránit každému přemnožení škůdců, ale pokud jim nabídneme vhodné podmínky, mohou pomáhat udržovat jejich populace pod kontrolou, a právě proto není naším cílem zahrada bez jediné mšice, housenky nebo brouka.
Chceme zahradu, ve které existují přirozené vztahy mezi organismy a kde nemusíme při každém problému okamžitě zasahovat.
Pokud totiž zničíme veškerý hmyz, odstraníme zároveň i přirozené nepřátele těch druhů, se kterými jsme původně chtěli bojovat.
Kdo opylí ovocné stromy, když přijdou první teplé dny?
Změny klimatu se projevují také dřívějším nástupem některých vegetačních fází. Ovocné stromy mohou rozkvétat dříve, a tím se zvyšuje jejich vystavení pozdním jarním mrazům, ale může také docházet k časovým nesouladům mezi kvetením a aktivitou opylovačů, a proto je důležité nespoléhat se pouze na včelu medonosnou.
Květy ovocných stromů navštěvují také čmeláci, samotářské včely, pestřenky a další druhy hmyzu. Někteří z těchto opylovačů dokážou být aktivní i za chladnějšího počasí, kdy včely medonosné létají omezeně nebo vůbec.
Pokud jim na zahradě poskytneme vhodná místa pro přezimování a hnízdění a dostatek potravy od časného jara do podzimu, pomáháme vytvářet prostředí, ve kterém se mohou dlouhodobě udržet, a právě rozmanitost opylovačů může být pro naši budoucí úrodu velmi důležitá.
A kdy tedy zahradu uklidit?
Tady přichází možná nejdůležitější otázka.
Pokud necháme záhony přes zimu nedotčené, ale hned při prvním březnovém oteplení všechno ostříháme, vyhrabeme a odvezeme, můžeme zničit část živočichů, kterým jsme přes zimu poskytovali útočiště. Jednotlivé druhy hmyzu totiž opouštějí zimoviště v různou dobu. Některé velmi brzy, jiné mnohem později.
Proto doporučujeme s jarním úklidem nespěchat a postupovat po částech. Suché stonky můžeme podle potřeby zkrátit a ponechat na klidném místě, část pevných stébel nechat stát i během další sezony. Listí pod keři a stromy nemusíme vyhrabávat vůbec.
Neexistuje přitom jediné datum, po kterém je možné všechen rostlinný materiál bezpečně odstranit. Záleží na počasí, stanovišti i živočiších, kteří zahradu obývají.
Samozřejmě odstraníme rostliny silně napadené chorobami, pokud by ponechaný materiál mohl být zdrojem další infekce, a stejně tak zasahujeme tam, kde je potřeba zajistit bezpečnost nebo zdravý vývoj rostlin.
Smyslem přírodního zahradničení není přestat pečovat, ale naučit se rozlišovat, kdy je naše péče skutečně potřebná.
Práce na podzimní zahradě: Foto Tereza Svobodová
Naučme se vidět krásu i tam, kde jsme dříve viděli nepořádek
Naše vnímání zahradní krásy se vyvíjí stejně jako zahrady samotné, a čím více rozumíme rostlinám a vztahům mezi nimi, tím více si začínáme všímat i věcí, které jsme dříve považovali za nepodstatné. Najednou už spadané listí není jen něco, co musíme shrabat, suchý stonek není automaticky rostlina, kterou je potřeba odstranit a přítomnost hmyzu nemusí znamenat problém, když totiž pochopíme, co všechno se v zahradě odehrává, začne nám i zdánlivý nepořádek dávat smysl.
Neznamená to, že máme nechat zahradu bez jakékoliv péče. Můžeme mít upravené cesty, posekané plochy pro odpočinek, krásně komponované záhony a zároveň ponechat dostatek prostoru přírodním procesům.
Přírodní zahrada není zahrada, ve které nic neděláme, je to zahrada, ve které neděláme zbytečné věci.
A právě to je jeden z největších přínosů přírodního zahradničení, nejen zdravější půda, větší rozmanitost života a odolnější rostliny, ale také více času, který můžeme na zahradě trávit jinak než neustálou prací, protože naším cílem není s přírodou bojovat, ale chceme jí porozumět, využívat její přirozené procesy a vytvářet místo, kde se dobře daří rostlinám, živočichům i nám samotným.
A někdy tím nejlepším zahradnickým rozhodnutím je skutečně nechat hrábě a nůžky v kůlně.
Zdroje info: Autorka Tereza Svobodová, bydlimenazahrade.net
Podzimní zahrada: Foto a fotogalerie Tereza Svobodová
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