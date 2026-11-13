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Největší chyba zahrádkářů? Uklízíme zahradu až příliš důkladně

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Neuklízet zahradu na podzim už není žádná novinka, a stále více zahrádkářů nechává na záhonech listí, neodstraňuje odkvetlé trvalky a odkládá úklid až na jaro. Ale víme vlastně proč? Co všechno se pod spadaným listím odehrává, kdo přezimuje v suchých stéblech a jak nám může zdánlivý nepořádek pomoci vytvořit zdravější, krásnější a odolnější zahradu?
Podzimní zahrada

Podzimní zahrada

Zdroj: Tereza Svobodová
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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