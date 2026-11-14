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Dělníci se prokopali do tajného tunelu. Objevili obří labyrint podzemního města

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Když dělníci v tureckém městě Nevşehir začali bourat staré domy, aby uvolnili místo nové výstavbě, narazili na rozsáhlý systém chodeb a místností. Podle odhadů odborníků jde o jedno z největších podzemních měst na světě.
Dělníci se prokopali do tajného tunelu. Objevili obří labyrint podzemního města

Dělníci se prokopali do tajného tunelu. Objevili obří labyrint podzemního města

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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