Krb jako nový: vyčistěte jeho sklo popelem i octem

Pamatujte si, že krb není jen zdrojem příjemného tepla, ale také ozdobou každého interiéru. Proto je třeba udělat něco s věčně špinavými skleněnými dvířky! Nebojte se, nepotřebujete k tomu žádné speciální prostředky na čištění. Existuje totiž jednoduché domácí řešení – a ne jedno! Před čištěním nesmí být sklo krbu teplé, proto vyčkejte na jeho přirozené zchladnutí.
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