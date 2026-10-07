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Kampaň s upírem Adrianem pomáhá. Středoškoláci v Olomouckém kraji darují krev

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Na začátku září spustil Olomoucký kraj ve spolupráci s Českým červeným křížem kampaň Tvůrci zítřka – Tomorrow Makers, která povzbuzuje mladé lidi k dárcovství krve. Během prvního měsíce se zapojilo padesát prvodárců ze středních škol. Vzdělávací instituce mohou získat také výraznou finanční odměnu.
Kampaň s upírem Adrianem pomáhá. Středoškoláci v Olomouckém kraji darují krev

Kampaň s upírem Adrianem pomáhá. Středoškoláci v Olomouckém kraji darují krev

Zdroj: Olomoucký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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