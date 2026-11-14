Podněty obyvatel přinesly změnu. Tábor začne upravovat okolí Jordánu

Podněty obyvatel přinesly změnu. Tábor začne upravovat okolí JordánuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podněty obyvatel přinesly změnu. Tábor začne upravovat okolí JordánuZdroj: město Tábor
Článek byl publikován 14.11.2026 06:02
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