Lela si s Karlosem na čas prohodila děti: Po týdnu ukázala dojemné shledání s Arniem

Dovolená s dětmi bývá plná společných zážitků, ale pro rodiče může mít i trochu hořkou příchuť, pokud jedno z nich musí zůstat doma. Přesně takovou situaci řešila Lela Vémola, která vyrazila na týden do tureckého Bodrumu se šestiletou Lili a čtyřletým Rockym. Nejmladší syn Arnie s nimi odcestovat nemohl, a tak na něj po návratu čekalo o to emotivnější přivítání.
Pro Lili a Rockyho měla cesta navíc zvláštní význam. Podle Lely šlo o jejich první skutečnou dovolenou u moře, a tak chtěla, aby si ji děti užily naplno. Z fotografií a videí, která během pobytu zveřejňovala, bylo patrné, že program rozhodně nestál jen na koupání u hotelu. Rodina trávila čas v moři, vyzkoušela paddleboard a užívala si běžné letní radosti, na které se děti před odletem velmi těšily.
Arnie musel kvůli antibiotikům zůstat doma
Zatímco starší sourozenci balili kufry, roční Arnie zůstal v Česku. Důvod nebyl nijak dramatický, ale pro maminku o nic příjemnější. Chlapec v době odjezdu užíval antibiotika a pobyt na silném slunci by pro něj nebyl vhodný. Lela proto zvolila opatrnější variantu a nejmladšího syna na dovolenou nevzala.
O Arnieho bylo podle dostupných informací během její nepřítomnosti postaráno. Péči zajišťoval také jeho otec Karlos Vémola a babička Jana. Sama Lela už před cestou dávala najevo, že ji mrzí, že nejmladší člen rodiny tentokrát zůstane doma, zároveň ale věděla, že je v bezpečí a v dobrých rukou.
Rozhodnutí je pochopitelné i z obyčejného rodičovského pohledu. Dovolenou lze zopakovat, zdraví malého dítěte má přednost. Pro maminku tří dětí ale znamenalo, že poprvé po delší době stráví celý týden bez nejmladšího syna.
Po návratu následovala neobvyklá výměna
Jakmile se Lela s Lili a Rockym vrátila z Turecka, přišlo na řadu poměrně rychlé předání dětí mezi rodiči. Starší děti si převzal Karlos Vémola, zatímco Lela se konečně znovu setkala s Arniem. Právě tento moment následně ukázala i svým sledujícím na sociální síti.
Na zveřejněných záběrech je vidět především obyčejná radost matky, která své dítě několik dní neviděla. Lela drží malého Arnieho v náručí, mazlí se s ním a užívá si první společné chvíle po návratu. Video doplnila pouze stručným sdělením, že jsou znovu spolu. Víc nebylo potřeba. Po týdnu odloučení bylo z jejího chování zřejmé, že jí syn chyběl.
Celá situace zároveň ukazuje, jak nyní funguje každodenní péče o děti v rodině Vémolových. Lela a Karlos už veřejně potvrdili, že jejich manželství skončilo, děti však zůstávají tím, co je bude spojovat i nadále. Lela už dříve uvedla, že právě snaha udržet rodinu byla jedním z důvodů, proč ve vztahu dlouho zůstávala.
První moře pro starší děti, příště snad i s Arniem
Tureckou dovolenou si Lela podle všeho chtěla užít především jako čas se staršími dětmi. Před cestou mluvila také o tom, že pobyt zaplatila ze svých peněz a záleželo jí na tom, aby Lili a Rocky poprvé poznali moře a odvezli si zážitky, na které budou vzpomínat.
Absence nejmladšího Arnieho však byla něčím, co se s dovolenou táhlo od samotného začátku. Lela už před odletem vyjádřila přání, aby příští cesta dopadla jinak a mohla vyrazit k moři se všemi třemi dětmi. Tentokrát rozhodlo zdraví a rozumná opatrnost.
Po týdnu se tak možná největším zážitkem nestala samotná cesta do Bodrumu, pláž ani dovádění na vodě. Pro Lelu přišel jeden z nejsilnějších okamžiků až doma, když mohla nejmladšího syna znovu obejmout. Někdy právě několik dní odloučení připomene, jak rychle se z úplně obyčejné chvíle stane ta nejdůležitější.
zivotvcesku.cz, blesk.cz, idnes.cz