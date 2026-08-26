Třicet let manželství, dva synové a společné plány. Pak Lenka onemocněla rakovinou a manžel udělal něco nečekaného

Vážná nemoc je těžkou zkouškou pevnosti vztahů. Vyprávět by o tom mohla čtenářka DámskéhoDeníku dvaapadesátiletá Lenka z Hradce Králové. Domnívala se, že s mužem mají harmonické
manželství, které už úspěšně prošlo mnoha zkouškami a hodně toho vydrželo. Ve chvíli, kdy onemocněla, se ale ukázalo, že její představa je na hony vzdálená realitě. „Nemůžu uvěřit tomu, jak se můj manžel zachoval,“ napsala nám do redakce. Měli v plánu si na stará kolena užívat
Svého manžela potkala paní Lenka, když oba studovali na vysoké škole. Zamilovali se a pár měsíců poté následovala svatba.
„Bylo to krásné období. Stavěli jsme se na vlastní nohy, vzpomíná čtenářka. Měla pocit, že lepšího muže nemohla najít. našli jsme si byt, který jsme si zařizovali, oba jsme získali dobrou práci a uvažovali jsme o tom, že bychom mohli založit rodinu,“ „Prostě jsme se skvěle doplňovali. Byli jsme si souzení,“ dodala.
Když se jim narodil první syn, mysleli si, že jsou nejšťastnějšími rodiči na světě.
„Druhý syn se narodil o dva roky později. Náš vztah to ještě víc upevnilo. Milovali jsme se snad ještě víc než kdysi. vypráví paní Lenka. Roky plynuly, děti vyrostly, dostudovaly, odstěhovaly se z domova a založily vlastní rodiny. Každou volnou chvilku jsme trávili společně,“ „S manželem jsme si říkali, že konečně budeme mít zase čas na sebe, cestování a koníčky,“ podotkla čtenářka. O nemocnou ženu se odmítl starat
Jenže namísto bezstarostné idylky, kterou si manželé plánovali užívat, do jejich vztahu krutě zasáhlo něco, s čím nepočítali.
„Měla jsem nějaké zdravotní potíže a série vyšetření odhalila, že mám rakovinu. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Zhroutil se mi svět. svěřila se paní Lenka s tím, že od manžela čekala podporu. Vyjma operace ji čekala i náročná chemoterapie. Když mu to řekla, udělal tu nejhorší možnou věc. Měla jsem obrovský strach,“ Zdroj fotografie: Depositphotos
Mnohaleté manželství se začalo rozpadat.
„Nakonec mi řekl, že mě opouští. Chce prý konečně začít žít. Nevydrží prý ten tlak a nezvládne o mě pečovat. Omluvil se za to, že je sobecký, ale vypráví paní Lenka s tím, že jí to zlomilo srdce. Když se manžel odstěhoval, drtivě na ni dopadla samota. zbytek života chce prožít jinak. Byl to šok,“ „Vlastně chvílemi ani nevím, zda má smysl s rakovinou bojovat. Vždyť můj život už nemá vůbec žádný smysl,“ uzavřela svůj příběh paní Lenka.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník