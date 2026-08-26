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Jen 3,5 hodiny od Česka leží lázně s největším termálním jezerem světa: Celý den stojí méně než večeře v Praze

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Teplá voda, lekníny, okolní les a možnost koupat se pod širým nebem i mimo hlavní letní sezonu. Maďarský Hévíz patří k nejzajímavějším lázeňským místům ve střední Evropě a z jižní Moravy se sem dá autem dostat za necelé čtyři hodiny. Návštěvníci v roce 2026 ale musí počítat s několika změnami. Centrální lázeňská budova zůstává uzavřená a koupání v jezeře probíhá pouze venku.
Za největším termálním jezerem světa nemusíte cestovat daleko: Z Česka jste u něj autem za pouhé 3,5 hodiny.

Za největším termálním jezerem světa nemusíte cestovat daleko: Z Česka jste u něj autem za pouhé 3,5 hodiny.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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