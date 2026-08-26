Jen 3,5 hodiny od Česka leží lázně s největším termálním jezerem světa: Celý den stojí méně než večeře v Praze

Při představě maďarských termálních lázní se mnoha lidem vybaví především velké bazénové komplexy.
Hévíz je ale úplně jiný případ. Nekoupe se tu v běžném termálním bazénu, ale přímo v přírodním jezeře, které je obklopené zelení a jeho hladinu zdobí lekníny. Právě tato kombinace dělá z místa jednu z nejznámějších lázeňských destinací v Maďarsku. Pro Čechy je navíc zajímavé tím, že kvůli němu není nutné cestovat přes půl Evropy. Z Brna je silniční trasa dlouhá přibližně 311 kilometrů a cesta autem vychází zhruba na tři hodiny a tři čtvrtě. Nejde o obyčejné termální koupaliště
Hévízské jezero je označováno za
největší biologicky aktivní přírodní termální jezero svého druhu na světě vhodné ke koupání. Rozloha vodní plochy dosahuje přibližně 4,6 hektaru a pramen se nachází v hloubce kolem 38,5 metru. Zajímavější než samotná velikost je ovšem rychlost, s jakou se voda přirozeně obnovuje. Díky vydatnému podzemnímu prameni se má celý objem jezera vyměnit přibližně během 72 hodin.
Voda obsahuje mimo jiné sloučeniny síry, vápníku, hořčíku a hydrogenuhličitany a Hévíz má dlouhou tradici zejména při lázeňské léčbě pohybového aparátu. Součástí zdejších léčebných programů jsou také fyzioterapie, léčebné koupele, masáže nebo procedury využívající zdejší rašelinné bahno.
Na Hévíz proto není úplně přesné dívat se jako na klasický aquapark. Je to především lázeňské místo, kde je hlavní atrakcí samotná termální voda.
Také délka pobytu ve vodě se liší od běžného koupaliště. Pro dosažení lázeňského účinku provozovatel doporučuje přibližně dvacet až třicet minut koupání, následně alespoň půlhodinový odpočinek. Celková doporučená doba strávená ve vodě se pohybuje přibližně mezi jednou až jednou a půl hodinou denně.
Voda zůstává teplá i v zimě
Velkou výhodou Hévízu je možnost koupání během celého roku. V létě se teplota vody může dostat přibližně k 35 až 38 stupňům Celsia, zatímco v zimě neklesá pod zhruba 22 stupňů.
Právě chladnější období může být pro část návštěvníků paradoxně zajímavější než horké léto. Když je venku několik stupňů nad nulou a z hladiny stoupá pára, dostává koupání úplně jinou atmosféru než během srpnového odpoledne.
Na druhou stranu je dobré nepodcenit charakter jezera. Hloubka se podle konkrétního místa pohybuje zhruba od dvou až do 38 metrů, takže nejslabší plavci často využívají plovací kruhy. Ty lze přímo v areálu také pronajmout.
V roce 2026 je část lázní stále uzavřená
Kdo Hévíz zná z fotografií z minulých let, měl by před cestou počítat s důležitou změnou.
Od 30. března 2026 je sice znovu otevřen hlavní vstup z promenády Dr. Schulhofa Vilmose, centrální lázeňská budova označovaná jako budova A a terasa B však zůstávají uzavřené. Koupání je možné pouze ve venkovní části jezera.
Návštěvníkům zůstává přístupný hlavní vstup, letní plážová část, Festetics Day Spa s terapeutickým zázemím, wellness, občerstvení, některé kryté odpočinkové prostory a část venkovního břehu. Do 30. srpna 2026 fungují také sezonní části včetně vstupu z náměstí Deák, dětského bazénu a Relax Zone.
To je podstatná informace hlavně pro lidi, kteří očekávají rozsáhlý krytý lázeňský komplex.
Hlavní důvod, proč do Hévízu jet, tedy samotné termální jezero, zůstává dostupný, komfort areálu ale není v roce 2026 stejný jako v době plného provozu všech budov. Celodenní vstup v roce 2026 stojí kolem pěti set korun
Změnil se také ceník. Zatímco starší informace na internetu mohou uvádět jiné částky,
běžné celodenní vstupné pro dospělého činí v roce 2026 7 500 maďarských forintů. Při kurzu z 26. srpna 2026 jde přibližně o 501 korun. Senioři nad 60 let a studenti platí za celodenní vstup 7 000 forintů, děti od šesti do 14 let 3 600 forintů. Děti mladší šesti let mají vstup zdarma.
Pokud člověk nechce v areálu trávit celý den, může zvolit tříhodinový vstup za 4 500 forintů. V létě 2026 navíc platí dočasná nabídka, kdy je k tříhodinové vstupence přidána jedna hodina zdarma. Kdo chce spojit jezero s wellness, zaplatí za celodenní balíček 10 000 forintů. Samostatné procedury cenu dále zvyšují.
Největší termální jezero světa je autem kousek od Česka. Luxusní lázně vyjdou levněji než večeře v Praze.
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Otevírací doba se během roku mění
Před cestou se vyplatí zkontrolovat i hodiny provozu.
Do 30. srpna 2026 je areál otevřen od 8:30 do 19 hodin, přičemž koupání a wellness končí v 18:30. Od 31. srpna do 4. října se provoz posouvá na 9 až 18:30 a samotné koupání končí v 18 hodin. Od 5. října 2026 až do 28. března 2027 bude běžná provozní doba od 9 do 17:30, přičemž z vody je potřeba odejít v 17 hodin.
Právě podzim může být pro Hévíz velmi příjemným obdobím. Město není postavené pouze na samotných lázních a nabízí restaurace, kavárny, promenády i možnosti výletů do okolí.
Jen několik kilometrů od Hévízu leží Balaton a nedaleké město Keszthely, takže několikadenní pobyt lze snadno spojit s dalším programem. Pro rodiny s dětmi je lepší vědět, kam přesně míří
Hévíz může na fotografiích působit jako ideální místo pro rodinné koupání, termální jezero však není klasickým dětským bazénem.
Samotné léčivé jezero je určené především dospělým a dlouhé koupání dětí v léčivé termální vodě se nedoporučuje. V sezoně proto funguje samostatný dětský bazén, který není naplněn stejnou léčivou vodou jako jezero.
Rodiny, které očekávají skluzavky, tobogány a velký vodní svět, mohou být zklamané. Hévíz má jiné přednosti. Hodí se spíše pro klidnější pobyt, odpočinek, páry nebo návštěvníky, kteří chtějí spojit výlet s lázeňskými procedurami.
Hévíz dává největší smysl jako krátký lázeňský pobyt
Největší předností Hévízu nakonec není luxusní hotel ani počet bazénů.
Je to možnost vstoupit přímo do přírodního termálního jezera, kolem kterého nevznikla jen turistická atrakce, ale celé lázeňské město. To je zážitek, který se s běžným wellness centrem srovnává jen těžko.
V roce 2026 je však potřeba mít realistická očekávání. Část historického areálu zůstává uzavřená a koupání probíhá jen venku. Na druhou stranu samotné jezero funguje, hlavní vstup je opět otevřený a celodenní vstup pro dospělého vychází přibližně na pět set korun. Pro někoho, kdo hledá na podzim nebo v zimě několik dní klidu a nechce kvůli termální vodě cestovat příliš daleko,
zůstává Hévíz jedním z nejzajímavějších míst, která jsou z Česka autem rozumně dostupná.
zivotcestovatele.cz, spaheviz.hu, heviz.hu, rome2rio.com