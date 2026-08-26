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Byly si blízké, pak se odcizily. Veronica Biasiol chtěla mít mámu na svatbě, ta ale nepřišla a natočila zvláštní video

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Dennívýzva
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Ještě v květnu Veronica Biasiol říkala, že matka na její svatbě „určitě bude“. Tři měsíce nato Klára Biasiol na Instagramu napsala, že pozvánku nikdy nedostala.
Veronika Biasiol

Veronika Biasiol

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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