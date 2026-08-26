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Zahrádkáři lijou na rajčata mléko z obchodu. Za 18 Kč mají hnojivo i ochranu proti plísním

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Pokud patříte k zahrádkářům, kteří raději sáhnou po přírodních prostředcích než těch chemických, podívejte se, jak rostlinám rajčat prospívá obyčejné mléko.
Zahrádkáři lijou na rajčata mléko z obchodu. Za 18 Kč mají hnojivo i ochranu proti plísním

Zahrádkáři lijou na rajčata mléko z obchodu. Za 18 Kč mají hnojivo i ochranu proti plísním

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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