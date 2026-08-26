Zahrádkáři lijou na rajčata mléko z obchodu. Za 18 Kč mají hnojivo i ochranu proti plísním

Hledáte přírodní a ekologické způsoby, jak své rostliny podpořit v růstu a následně se těšit z bohaté úrody? Mléko by se mohlo zdát k tomuto účelu neobvyklé, přesto je velmi účinné v podpoře rajčatových rostlin při jejich růstu.
Je totiž bohaté na řadu živin, jež rostlinám rajčat velmi prospívají. Kromě toho mléko v zálivce přispívá k odrazení škůdců, kteří by se na rajčatech chtěli zabydlet. Proč používat mléko jako hnojivo?
Mléko je vynikajícím zdrojem důležitých živin, jako je vápník, draslík a fosfor. Tyto prvky využívají všechny rostliny ke svému zdravému růstu.
Posilují jejich kořeny, zpevňují stonky a podporují celkovou vitalitu rostlin. Živiny v mléce jsou navíc pro rostliny snadno dostupné, a mléko je tak dobrou přírodní alternativou ke komerčním hnojivům.
Mléko také obsahuje proteiny a enzymy s protiplísňovými a antibakteriálními vlastnostmi. Tyto látky pak působí jako
přirozená ochrana proti běžným škůdcům a chorobám. Mléčné hnojení tak může snížit potřebu chemických prostředků, které byste na rostliny kvůli škůdcům nebo nemocem museli aplikovat.
Složky obsažené v mléce také dokážou vylepšit strukturu půdy. Podporují lepší provzdušnění i zadržování vody.
To vyhovuje prospěšným mikroorganismům, kteří žijí v půdě. V konečném důsledku to ocení nejen kořenový systém vašich rajčat, ale i celá rostlina, do níž budou snadněji proudit potřebné živiny. Zdroj fotografie: Freepik Jak použít mléko jako hnojivo pro rajčata?
Můžete použít jakékoliv mléko, avšak ideální je to plnotučné, s vyšším obsahem tuku. Koncentraci uzpůsobte stáří rostliny.
Zpočátku řeďte mléko v poměru 1 : 10 vodou. Za 18 Kč si tak vyrobíte 11 litrů vlastního hnojiva. Silné velké rostliny už můžete zalévat i v poměru 1 : 2. Aplikace je jednoduchá. Stačí mléko smíchat s vodou v konvi a rajčata touto směsí zalít jako obvykle.
Mléčnou zálivku dopřejte rostlinám rajčat alespoň třikrát za sezónu. V nižší koncentraci ji použijte už k mladým rostlinám,
poté při květu a nakonec při dozrávání plodů. Roztok mléka můžete ještě obohatit o 1 kapku jódu na každý litr zálivky. Jód ještě více přispěje k ochraně rostliny před plísňovými chorobami a škůdci.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz