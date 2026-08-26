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Gumičky do vlasů mohou škodit zdraví. Vyplatí se je dát spíše do kapsy než na ruku

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Dennívýzva
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Aktivní ženy a dívky, které mají dlouhé vlasy, si dávají gumičku buď přímo do vlasů, nebo ji mají připravenou v kabelce. Stejně jako lahev vody, peněženku, klíče a další nezbytnosti, nutné k přežití venku. Spousta žen nosí gumičku do vlasů na zápěstí jako náramek. Je pořád při ruce a nemůžete na ni zapomenout.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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