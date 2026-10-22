Pod hladinou Alexandrie našli prsten s podobou ztraceného divu světa

Královská čtvrť pod vodou
Když dnes návštěvník stojí v Alexandrii na pobřeží Středozemního moře, dívá se na město vybudované nad mnoha staršími vrstvami. Část starověkého přístavu už ale neleží na souši. Východní přístav skrývá pozůstatky paláců, staveb a předmětů, které se po proměnách pobřeží a zemětřeseních ocitly pod hladinou. Jedním z důležitých míst je bývalý ostrov Antirhodos spojený s ptolemaiovskou královskou čtvrtí.
Ostrovu se věnoval už antický geograf Strabón. Novodobý podmořský archeologický výzkum vedený Franckem Goddiem zde postupně odhaluje, jak složitý byl přístavní svět helénistické a římské Alexandrie. Nejde jen o hledání zlatých pokladů: jednotlivé drobné nálezy pomáhají rekonstruovat každodenní správu, náboženský život i obchodní provoz.
Maják na předmětu, který mohl sloužit jako pečeť
V říjnu 2026 výzkumný tým oznámil objev bronzového prstenu s motivem alexandrijského majáku. Pozoruhodné je propojení motivu a místa nálezu: předmět se objevil v prostoru někdejšího královského komplexu nedaleko monumentu, který navigoval lodě do jednoho z nejvýznamnějších přístavů Středomoří.
Podobizny majáku se zachovaly například na starověkých mincích. Motiv na prstenu však představuje další typ hmotného svědectví. Vědci mohou zkoumat jeho podobnost s numismatickými obrazy, způsob zhotovení i možnou funkci. Samotný motiv ovšem zatím nedokazuje, kdo prsten nosil nebo zda jej používal přímo úředník spojený se správou majáku.
Jak mohl vypadat sedmý div
Maják na ostrově Faros vznikl v ptolemaiovské době a po staletí patřil k nejvyšším a nejznámějším stavbám starověku. Obvykle se rekonstruuje jako víceúrovňová věž se čtvercovou základnou, užší střední částí a vrcholem nesoucím světelný signál. O přesných proporcích, stavebních detailech i podobě jeho vrcholu se ale vedou debaty.
Důvod je prostý: původní stavba se nedochovala v podobě, která by umožňovala přímé změření. Pozdější texty, mince, výtvarná zobrazení a archeologické fragmenty vznikaly v různých dobách a nemusí zachycovat stále tutéž podobu. Právě proto je nový prsten zajímavý. Může pomoci upřesnit dobovou představu o majáku, aniž by sám vyřešil všechny otázky.
Proč starověké vyobrazení není fotografie
Starověcí řemeslníci často zdůrazňovali charakteristický tvar stavby, nikoli její přesné měřítko. Pokud se maják objevoval na minci nebo prstenu, musel být rozpoznatelný na velmi malé ploše. Zobrazené proporce proto mohly být záměrně upravené. Archeologové musejí porovnat několik nezávislých druhů důkazů, aby dokázali oddělit skutečný stavební detail od výtvarné zkratky.
To platí i pro běžně reprodukované podoby majáku se třemi částmi nebo sochou na vrcholu. Mohou vycházet z historických svědectví, ale konkrétní rekonstrukce v muzeu či ilustraci vždy obsahuje určitou míru domýšlení. Nový prsten představuje jeden další hlas v této debatě, nikoli zachovaný stavební plán.
Co ještě archeologové potřebují zjistit
Při interpretaci nálezu je nezbytná opatrnost. Detailní odborná publikace nálezových okolností a datování může změnit představy o jeho stáří i významu. Podobnost s mincemi určitého období nestačí k tomu, aby se prsten automaticky zařadil do stejného století. Hypotéza o administrativních prostorách spravujících maják je zajímavá, ale vyžaduje další důkazy.
Skutečné kouzlo objevu spočívá v drobném propojení dvou měřítek. Jeden z největších monumentů starověku známe jen z fragmentů a vyobrazení a jedno z nich se vejde na prst. Může nám připomenout, že slavné stavby kdysi nebyly jen divy k obdivování. Byly součástí města, v němž lidé pracovali, cestovali, obchodovali a potřebovali se bezpečně vrátit do přístavu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Franck Goddio / IEASM – New find in the eastern port of Alexandria [2], The Art Newspaper – Expert context on the signet ring [3], The National – Discovery report [4]. img ai generated