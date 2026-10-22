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Pod hladinou Alexandrie našli prsten s podobou ztraceného divu světa

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Alexandrijský maják patřil k nejslavnějším stavbám starověku, přesto jeho přesnou podobu známe jen nepřímo. Potápěči nyní v ruinách někdejší královské čtvrti objevili prsten s jeho vyobrazením. Drobný předmět ležel v moři, které před staletími pohltilo část města Kleopatřiných panovníků.
Pod hladinou Alexandrie našli prsten s podobou ztraceného divu světa

Pod hladinou Alexandrie našli prsten s podobou ztraceného divu světa

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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