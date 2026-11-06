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Déšť nebude problém, mám antivirus, vtipkuje Verstappen

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Tento víkend nás čeká Velká cena Brazílie, která je proslulá deštivými podmínkami. Loni pršelo během sprintu a před víkendem hrozily změny programu, zatímco v roce 2024 se program skutečně posouval. Kvalifikace se jela v neděli dopoledne našeho času.
Déšť nebude problém, mám antivirus, vtipkuje Verstappen

Déšť nebude problém, mám antivirus, vtipkuje Verstappen

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 01:39

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