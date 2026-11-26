Pan Mňau se domnívá, že jedním z největších nedostatků lidské civilizace je absolutní neschopnost přestat ve chvíli, kdy se něco podaří. Člověk vynalezne funkční věc, zdokonalí ji, dovede téměř k dokonalosti, a protože se evidentně nudí, pokračuje tak dlouho, dokud nezačne vyrábět problémy, které původně vůbec neexistovaly.
Neapolský mastin by mohl být maskotem této pozoruhodné lidské disciplíny.
Bobíka ovšem plemeno nadchlo prakticky okamžitě. Konečně totiž objevil příslušníka psího druhu, vedle kterého působí jako atletický jedinec s minimalistickým množstvím obličejových vrásek a mimořádně úsporným provozem. Už samotná existence neapolského mastina by podle něj měla vést k přehodnocení některých nelichotivých poznámek paní Žofie na adresu jeho tělesné konstituce.
Když místo bezpečnostního systému pořídíte sedmdesát kilogramů názoru
Představte si, že se živíte vykrádáním nemovitostí v jižní Itálii. Vyhlédnete si pěkný dům, překonáte zídku a na nádvoří objevíte cosi, co jste zprvu považovali za součást kamenné výzdoby. Pak to otevře oči.
V tuto chvíli pravděpodobně začnete uvažovat o rekvalifikaci.
Předkové neapolského mastina po staletí hlídali statky, hospodářství a majetek v okolí Neapole a Vesuvu. Jejich předností nebyla pouze fyzická síla, ale také schopnost působit jako mimořádně přesvědčivý argument proti neoprávněnému vstupu.
Historie plemene bývá spojována s mohutnými molosskými psy antického světa a válečnými psy římských legií. Přímou a nepřerušenou rodovou linii od římských psů až k dnešním mastinům sice nelze spolehlivě doložit, jejich historické kořeny v jižní Itálii jsou však nepochybné.
Pan Mňau oceňuje zejména ekonomiku celého bezpečnostního řešení. Zatímco jiná plemena musejí štěkat, obíhat pozemek a aktivně demonstrovat své pracovní nasazení, mastinovi může stačit, když zvedne hlavu.
Dosáhnout požadovaného výsledku s minimálním vynaložením energie je ostatně princip, který kočičí civilizace považuje za jeden z vrcholů inteligence.
Jak se do kynologie dostal odborník na textil
Druhá světová válka neapolským mastinům málem vystavila definitivní účet. Tradiční populace těchto psů byla silně oslabena a jejich další existence nebyla vůbec samozřejmá.
V roce 1946 se však v neapolské pevnosti Castel dell'Ovo konala výstava psů, na které si švýcarský spisovatel a kynolog Piero Scanziani všiml mohutného šedého psa jménem Guaglione. Okouzlil ho natolik, že se pustil do systematického chovu a záchrany plemene. V roce 1949 bylo plemeno oficiálně uznáno v Itálii.
Potud se jedná o velmi sympatický příběh člověka, který pomohl zachránit pozoruhodného psa.
Pak ovšem na scénu vstoupil Mario Querci.
Tento významný italský chovatel se profesně zabýval výrobou textilu. Své znalosti toho, jak se látka skládá a splývá, využil také při formování charakteristického vzhledu neapolského mastina, zejména jeho obličejových záhybů.
Naše redakce by ráda zdůraznila, že si tuto část historie skutečně nevymyslela.
Člověk, který rozuměl tomu, jak vytvořit působivě nařasenou látku, pomáhal definovat způsob, jakým má být nařasený pes.
Querciho práce přitom nebyla jen o vráskách. Usiloval také o celkovou stavbu těla, eleganci a funkčnost plemene. Později se však část chovatelů vydala poněkud nešťastným směrem a začala množství volné kůže ještě výrazněji navyšovat.
Pan Mňau si v této souvislosti dovoluje upozornit, že pes není závěs. A zatímco závěs může mít bohaté řasení, aniž by tím utrpěla kvalita jeho života, u psa je situace poněkud komplikovanější.
Sedmdesát kilogramů psa s kočičím krokem
Dospělý samec neapolského mastina má podle standardu FCI měřit v kohoutku 65 až 75 centimetrů a vážit 60 až 70 kilogramů. Feny jsou o něco menší a lehčí, což v tomto případě znamená, že se stále pohybujeme v kategorii domácích mazlíčků, jejichž přemístění v případě nespolupráce vyžaduje logistické plánování.
Přesto by vás mohlo překvapit, že charakteristický pohyb mastina má být podle oficiálního standardu podobný kočičímu. Jeho krok je přirovnáván ke lvu, ale také k medvědovi.
Pan Mňau přijal tuto informaci s jistým zadostiučiněním. Je příjemné vědět, že i takto monumentální představitel psího druhu musí při hodnocení elegance sáhnout do kočičího know-how.
Mastin zpravidla neplýtvá energií na zbytečné pobíhání. Pohybuje se rozvážně, často velmi klidně, ale v případě potřeby dokáže reagovat překvapivě rychle. To je mimochodem vlastnost, kterou by měl mít na paměti každý, kdo si jeho pomalou chůzi vyloží jako neschopnost rychlého pohybu.
Sedmdesát kilogramů v klidu a sedmdesát kilogramů v pohybu jsou dvě zcela odlišné bezpečnostní situace.
Bezpečnostní ředitel, který chce spát vedle vás
Za poněkud apokalyptickým zevnějškem se přitom může skrývat mimořádně oddaný, klidný a citlivý rodinný pes. Mastin bývá silně fixovaný na své lidi, vůči cizím osobám rezervovaný a přirozeně ostražitý.
Tady se dostáváme k jednomu z největších paradoxů soužití s obřími plemeny. Člověk si pořídí majestátního psa, aby měl ochránce před celým světem, a následně zjistí, že onen ochránce považuje za svou oblíbenou životní polohu těsný tělesný kontakt s člověkem na pohovce.
Bobík v tom nevidí žádný rozpor. Podle jeho názoru je fyzická blízkost majitele nezbytnou součástí preventivní ochrany. Zvlášť pokud majitel právě konzumuje něco, co by mohlo vyžadovat důkladnou kontrolu složení.
Paní Žofie má ovšem k pořizování podobných psů zásadní připomínku. Mastin nepotřebuje majitele, který si prostřednictvím jeho velikosti kompenzuje vlastní pocit důležitosti. Potřebuje zkušeného, klidného a důsledného člověka, který zvládne jeho socializaci a výchovu bez zastrašování a demonstrací síly.
Správně fungující strážní pes má umět vyhodnotit situaci, nikoliv považovat každého doručovatele zásilek za nepřátelskou výsadkovou jednotku.
Ostatně i standard plemene požaduje vyrovnanou, věrnou a neagresivní povahu. Bezdůvodná agresivita není žádoucím projevem jeho pracovního poslání.
Krátká srst, ale dlouhý seznam domácích prací
Pokud vás při pohledu na krátkou srst neapolského mastina napadlo, že půjde o praktického a nenáročného psa na údržbu, máme pro vás několik provozních informací.
Mastin má mohutné, převislé pysky a patří mezi plemena, která dokážou produkovat skutečně pozoruhodné množství slin. Po napití může za sebou zanechat mokrou stopu napříč místností a při důkladném zatřesení hlavou se jeho biologický materiál dostává i do oblastí, které dosud nebyly součástí pravidelného úklidového plánu.
Majitelé by proto měli počítat nejen s miskou na vodu, ale také se strategicky rozmístěnými ručníky.
Veškeré kožní záhyby navíc vyžadují pravidelnou kontrolu, čištění a udržování v suchu. V jejich vlhkém prostředí se totiž mohou rozvíjet záněty a infekce.
Bobík po prostudování těchto informací navrhl, aby redakce začala mastina hodnotit nikoliv jako jednotlivého psa, ale jako samostatnou domácí provozovnu s vlastním rozpočtem na vodné, stočné, hygienické potřeby a potraviny.
Paní Žofie doporučuje připočítat také veterinární péči a kvalitní, pokud možno snadno omyvatelný nábytek.
V určitém okamžiku už to není estetika. Je to diagnóza
Neapolský mastin by mohl být jedním z nejlepších argumentů v debatě o tom, kam až by lidé měli při šlechtění zvířat zajít.
Jeho charakteristická volná kůže a vrásky jsou součástí identity plemene. Problém nastává ve chvíli, kdy jejich množství začne psovi komplikovat normální život. Nadbytečná kůže v oblasti obličeje může způsobovat vchlípení nebo vychlípení očních víček, odborně označované jako entropium a ektropium. Výsledkem může být chronické dráždění, bolest, zvýšené slzení nebo poškození povrchu oka.
Britský Royal Kennel Club proto řadí neapolského mastina do třetí kategorie systému Breed Watch, v níž jsou sledována plemena s viditelnými tělesnými znaky představujícími potenciální zdravotní riziko. U mastina upozorňuje právě na nadbytečnou kůži, abnormální postavení očních víček, kožní záněty a problémy s pohybem.
Dokonce i mezinárodní standard FCI výslovně stanovuje, že množství volné kůže nesmí ohrožovat zdraví a pohodu psa a že záhyby nesmějí zasahovat do očí.
Nejde tedy o to připravit mastina o jeho typický vzhled. Jde o to nepřipravit ho kvůli typickému vzhledu o zdraví.
K dalším rizikům plemene patří dysplazie kyčelních a loketních kloubů, některá srdeční onemocnění a život ohrožující dilatace a torze žaludku. Průměrná délka života se podle veterinárních zdrojů pohybuje kolem osmi až devíti let.
Máme tedy obrovského psa, kterého lidé dostali do světa s poměrně omezeným časem na to, aby si ho užil. O to méně pochopitelná je snaha komplikovat mu tento čas ještě kvůli lidským estetickým preferencím.
Ani Hagrid nepotřeboval další vrásky
Nejslavnějším představitelem plemene se pro miliony lidí stal Tesák, pes filmového Hagrida ze série o Harrym Potterovi. Zatímco v knihách je popisován jako mohutný černý lovecký pes, jeho filmovou podobu ztvárnili neapolští mastinové.
A byla to mimořádně povedená volba.
Tesák vypadá jako zvíře, které by mohlo samostatně střežit vstup do podsvětí, ale ve skutečnosti není žádným neohroženým hrdinou. Právě kontrast mezi jeho monumentálním vzhledem a mnohem jemnější povahou vystihuje část kouzla tohoto plemene.
Mastin totiž nemusí být nebezpečný, aby působil impozantně. Nemusí být agresivní, aby byl dobrým ochráncem. A rozhodně nemusí mít tolik kůže, aby se pod ní dal schovat ještě jeden menší pes.
Neapolský mastin je fascinující už svou historií, povahou, silou a přirozenou autoritou. Má všechny předpoklady stát se živoucím monumentem psího světa, pokud mu ovšem člověk dovolí zůstat především psem.
Za redakci Žluté kočky bychom proto rádi požádali chovatele o jedinou drobnou laskavost: až budete mít příště pocit, že by se na mastinovu hlavu vešel ještě jeden záhyb, zkuste se nejdřív zamyslet, komu přesně tím uděláte radost.
Protože mastin si výstavní pohár na poličku nepostaví. Zato z vlastních očí se potřebuje dívat každý den.
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Zdroje: Fédération Cynologique Internationale – FCI Standard No. 197: Mastino Napoletano [1], American Kennel Club – Neapolitan Mastiff History: Where the Breed Originated [2], Ente Nazionale della Cinofilia Italiana – Mastino Napoletano [3], The Royal Kennel Club – Neapolitan Mastiff: Breed Watch Category 3 [4], PDSA – Neapolitan Mastiff [5], VCA Animal Hospitals – Neapolitan Mastiff [6]