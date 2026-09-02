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Petr Pavel překvapil malou školu na Moravě. K návštěvě ho přiměl ručně psaný dopis

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První školní den se v Brodku u Konice proměnil v mimořádnou událost. Školní rok v tamní malé škole se 113 žáky osobně zahájil prezident Petr Pavel (64). Za jeho návštěvou přitom stálo mimo jiné neobvyklé pozvání, konkrétně ručně psaný dopis tehdejších žáků čtvrté třídy. Příjezd hlavy státu se navíc symbolicky propojil s oslavami sta let od založení školy.
Prezident Petr Pavel se rád setkává s občany.

Prezident Petr Pavel se rád setkává s občany.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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