Petr Pavel překvapil malou školu na Moravě. K návštěvě ho přiměl ručně psaný dopis

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První školní den se v Brodku u Konice proměnil v mimořádnou událost. Školní rok v tamní malé škole se 113 žáky osobně zahájil prezident Petr Pavel (64). Za jeho návštěvou přitom stálo mimo jiné neobvyklé pozvání, konkrétně ručně psaný dopis tehdejších žáků čtvrté třídy. Příjezd hlavy státu se navíc symbolicky propojil s oslavami sta let od založení školy.
Prezident navštívil školu
Začátek nového školního roku si budou žáci i obyvatelé Brodku u Konice dlouho pamatovat. Do malé obce dorazil prezident republiky Petr Pavel, aby společně s dětmi zahájil nový školní rok. Pro místní školu šlo o mimořádnou událost, která přišla v symbolickém roce jejího stého výročí. Prezidenta při příjezdu přivítala polkou kapela Lipovanka a tři stovky místních obyvatel. Nechyběl ani čestný nástup dobrovolných hasičů.
"Máme radost, je to pro nás velká čest. Nikdy tady v Brodku u Konice ani v regionu žádný prezident nebyl," uvedla pro ČTK ředitelka školy Kateřina Dostálová. Jak sama přiznala, tomu, že by hlava státu pozvání skutečně přijala, původně příliš nevěřili. "Vůbec jsme v jeho návštěvu nedoufali," řekla. Prezidenta pozvaly samotné děti
Za cestou Petra Pavla do Brodku u Konice je iniciativa samotných žáků. Tehdejší čtvrťáci, kteří už nyní nastoupili do páté třídy, prezidentovi ručně napsali pozvání.
" Do Brodku u Konice mě na první školní den pozvali přímo současní páťáci ze Základní a mateřské školy T. G. Masaryka. A takové pozvání se těžko se odmítá, zvlášť když škola slaví 100 let ," vysvětlil na Instagramu Petr Pavel. Pro žáky, kteří se rozhodli hlavu státu oslovit, tak jejich iniciativa skončila způsobem, ve který původně ani sami nedoufali. Prvňáčci sdíleli své zážitky z prázdnin
Petr Pavel během návštěvy zamířil přímo mezi děti. Setkal se i s prvňáčky, kteří prožívali svůj první den ve školních lavicích. Formální atmosféra šla v jejich případě rychle stranou a někteří školáci se s prezidentem spontánně pustili do rozhovoru. Vyprávěli mu například o svých zážitcích z prázdnin. Na prvňáčky podle jejich třídní učitelky během roku čeká dobrodružná cesta, při které budou postupně získávat jednotlivé dílky puzzle. Jeden symbolický dílek dostal také prezident. Jednalo se o směrovou růžici.
Pavel při focení s dětmi zavtipkoval
Setkání s nejmladšími školáky završilo také společné fotografování. Prezident se s prvňáčky postavil před fotoaparáty a ani při oficiálním snímku nezapřel smysl pro humor. Během pózování zavtipkoval a prstem ukázal na jednoho z malých školáků. Navíc vyšlo najevo, že Brodek u Konice a jeho okolí nejsou pro Petra Pavla úplně neznámým místem. Ještě během své vojenské kariéry se pohyboval ve zdejších lesích jako prostějovský výsadkář.
"Ani ve snu by mě nenapadlo, že se sem jednou vrátím v roli prezidenta. Je to důkazem toho, že život přináší různé kuriózní situace," řekl Petr Pavel. Zdroj: Aplausin.cz/ČTK