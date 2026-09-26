Personál letiště Václava Havla šílí: Češi začali balit pasy do alobalu

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Provoz na pražském letišti Václava Havla zažívá nezvyklou komplikaci. U kontrolních stanovišť se hromadí cestující s pasy zabalenými do alobalu. Personál musí každý dokument nejprve rozbalit, zkontrolovat a následně sledovat, jak jej majitel opět pečlivě zamotává zpět. Procedura, která by měla trvat několik sekund, se protahuje na minuty.
Za tímto fenoménem stojí virální varování ze sociálních sítí. Lidé uvěřili, že moderní biometrické pasy obsahují čipy, z nichž mohou digitální zloději na dálku vysát osobní údaje. Představa neviditelného útočníka s přenosným skenerem v kapse, který prochází davem a krade identity, se rozšířila natolik rychle, že mnozí sáhli po první dostupné ochraně – obyčejné kuchyňské fólii.
Technologie RFID skutečně umožňuje bezkontaktní komunikaci s čipem v pasu i platební kartě. Právě tato schopnost bezdrátového přenosu vyvolala paniku. Jenže mezi teoretickou možností a reálným rizikem zeje propast, kterou viralita sociálních sítí zcela ignoruje.
Jak funguje ochrana dat v moderním pasu
Biometrické cestovní doklady skutečně obsahují RFID čip, který uchovává digitální kopii fotografie, otisků prstů a základních údajů majitele. Klíčovou informací však je, že tento čip je zamčený a bez správného klíče z něj nelze nic přečíst. Mezinárodní bezpečnostní protokol známý jako BAC (Basic Access Control) zajišťuje, že čtečka musí nejprve opticky naskenovat strojově čitelnou zónu v dolní části pasu – konkrétně číslo dokladu, datum narození a datum platnosti.
Teprve z těchto textových údajů systém vygeneruje unikátní dešifrovací klíč. Bez něj zůstává obsah čipu pro jakékoliv bezdrátové čtení naprosto nepoužitelný. Navíc celý proces vyžaduje, aby čtečka byla ve vzdálenosti maximálně několika centimetrů od čipu a udržovala stabilní spojení po dobu deseti až patnácti sekund. Každý, kdo platil bezkontaktní kartou a příliš brzy s ní pohnul, zná výsledek – přenos se okamžitě přeruší.
Existuje ještě jeden fyzický detail, který celou hrozbu dále oslabuje. Pokud je pasová knížka zavřená, čtečka nemá šanci strojově čitelnou zónu opticky nasnímat, a čip tak zůstává uzamčený. Představa, že někdo za chůze v davu spolehlivě zkopíruje pas ukrytý v batohu nebo v kapse, je technicky nereálná.
Co alobal skutečně způsobí
Hliníková fólie dokáže fungovat jako Faradayova klec a fyzikálně odstínit rádiový signál. Problém však není v tom, zda alobal chrání, ale v tom, že ochrana není potřeba. Kybernetičtí odborníci shodně uvádějí, že riziko krádeže dat z biometrického pasu na dálku je v praxi prakticky nulové.
Skutečným dopadem domácí improvizace je kolaps letištního provozu. Služba cizinecké policie, která dnes v Česku vykonává pasové kontroly, musí každý zabalený doklad nejprve rozbalit. Zmačkaná fólie se trhá, cestující ji po kontrole znovu navlékají a fronta stojí. Když se takto zachová několik desítek lidí v řadě, čekací doba narůstá exponenciálně a nervozita všech zúčastněných prudce stoupá.
Personál letiště apeluje na zdravý rozum. Pokud má někdo přesto potřebu mít své cennosti pojištěné proti jakémukoliv teoretickému riziku, existují speciální stíněná pouzdra s integrovanou RFID ochranou. Pro běžné cestování však plně postačí standardní plastový nebo kožený obal, který pas ochrání před tím nejreálnějším nebezpečím – pomačkáním stránek, politím tekutinou nebo mechanickým poškozením. Mezinárodní standard zabezpečení je navržen natolik robustně, že si bez problémů poradí i bez pomoci kuchyňských potřeb.
Zdroje článku: euronews.com, dnevnik.si, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná