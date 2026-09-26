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Personál letiště Václava Havla šílí: Češi začali balit pasy do alobalu

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Dlouhé fronty u pasových kontrol mají nečekaného viníka. Lidé balí doklady do hliníkové fólie ze strachu před digitálními zloději. Jenže místo ochrany způsobují chaos.
Personál letiště Václava Havla šílí: Češi začali balit pasy do alobalu

Personál letiště Václava Havla šílí: Češi začali balit pasy do alobalu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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