V neděli v 15:40 se vrátí zlatá éra filmu: ČT1 nasazuje nestárnoucí českou klasiku plnou lidské moudrosti

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Víkend se chýlí ke konci a vy hledáte film, který vám dá víc než jen zábavu? Představte si příběh, kde se bezstarostný smích během okamžiku promění v zoufalý boj o přežití. Kde milující otec musí porušit zákon, aby jeho děti neodvezli do koncentračního tábora. A kde humor a tragédie splývají v jedno tak dokonale, že nevíte, jestli se máte smát, nebo plakat.
Tohle není jen další válečný film. Je to mistrovské dílo, které vás vtáhne do světa, kde se z komického podomního prodejce stává tichý hrdina. A kde láska k rodině dokáže překonat i strach ze smrti.
Smrt krásných srnců – Když Kachyňa natočil svůj nejlepší film
V malebném kraji kolem řeky Berounky plyne léto 1938 zdánlivě bezstarostně. Leo Popper, charismatický obchodní zástupce firmy Electrolux, dokáže svým šarmem prodat i nemožné. Plní si nejbláznivější sny a užívá si života s manželkou Hermínou a třemi syny.
Pak přichází nacistická okupace. A idyla končí. Leo musí podstoupit nejnebezpečnější obchod svého života – vydává se v noci do křivoklátských lesů lovit srnce, aby synům před transportem připravil poslední pořádné jídlo. Pytláctví se v protektorátu trestá smrtí. Ale co je život otce proti životu dětí?
Tento nezapomenutelný snímek z roku 1986 natočil režisér Karel Kachyňa podle autobiografických povídek spisovatele Oty Pavla. Scénář vytvořil společně s Dušanem Hamšíkem, za kamerou stál Vladimír Smutný a podmanivou hudbu složil Luboš Fišer. Životní roli tatínka Lea Poppera zde naprosto fenomenálním způsobem ztvárnil Karel Heřmánek. Jeho manželku Hermínu si zahrála Marta Vančurová, moudrého převozníka Proška Rudolf Hrušínský a rázovitého boxera Jendu Hejtmánka Jiří Krampol.
Brouk, který nechtěl poslouchat
Natáčení provázela neobvyklá preciznost. Záběr, kdy hlavnímu hrdinovi leze po obličeji brouk, se natáčel několik hodin. Režisér Karel Kachyňa měl naprosto přesnou vizuální představu o dráze hmyzu, a tak se scéna opakovala tak dlouho, dokud „netrénovaný“ brouk nešel přesně podle plánu.
Své si vytrpěla zpěvačka Dana Vlková ze slavného dua Kamelie, která ztvárnila Irmu Korálkovou. Měla obrovský strach z milostné scény v maringotce. Štáb jí natáčení této scény záměrně tajil a nechal ji až na úplný konec, kdy už nemohla vycouvat.
Naopak Jiří Krampol těžil ze své vlastní minulosti. V mládí se boxu aktivně věnoval a na Žižkově působil jako sparing partner. Do obsazení však krutě zasáhla politická cenzura – roli malíře Nejezchleba měl hrát Josef Kemr, ale tehdejší komunistický režim mu ji zakázal poté, co na pohřbu básníka Jaroslava Seiferta veřejně pronesl protirežimní projev. Roli musel narychlo převzít Lubor Tokoš.
Oscar to nebyl, ale srdce diváků ano
Kolem filmu dodnes koluje jeden velký mýtus. Snímek byl v roce 1987 vyslán jako oficiální československý kandidát na 60. ročník cen Americké akademie v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Do finální pětice nominovaných se však neprobojoval. Přesto jeho umělecká hodnota zůstává nevyčíslitelná.
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Smrt krásných srnců je film, na který se nezapomíná. Kachyňa dokázal geniálně vybalancovat humor a neskutečnou tragédii. Scéna, kdy Leo prosí psa Holana o pomoc při lovu srnce, je jednou z nejsilnějších a nejdojemnějších scén v celé historii naší kinematografie. Karel Heřmánek zde předvedl svůj životní výkon,“ píše divák na ČSFD.
Samotný Jiří Krampol na natáčení vzpomínal s hlubokou úctou: „Nikdy jsem neviděl lepší, působivější film o holocaustu. Je to věrné, dokonalé a Kachyňovi věříte každou vteřinu, že to tak v té době skutečně bylo. Jak to Karel Heřmánek zahrál, ty scény se psem, to vám prostě žene slzy do očí. Je to v mnoha ohledech silnější než Schindlerův seznam,“ řekl Krampol.
Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek plný humoru, lidskosti i mrazivého dramatu. Film můžete sledovat na ČT1 v neděli 27. 9. 2026 od 15:40. A teď vážně – kdy jste naposledy viděli film, který vás doopravdy dostal? Pusťte si ho a pak mi řekněte, jestli jste u toho nebrečeli.
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná