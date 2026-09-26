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V neděli v 15:40 se vrátí zlatá éra filmu: ČT1 nasazuje nestárnoucí českou klasiku plnou lidské moudrosti

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Nedělní odpoledne jako stvořené pro film, který vás pohladí po duši a zároveň sevře za srdce. Jeden z nejvýznamnějších československých klenotů vypráví o otci, jenž riskuje vlastní život, aby zachránil své syny před transportem do neznáma.
V neděli v 15:40 se vrátí zlatá éra filmu: ČT1 nasazuje nestárnoucí českou klasiku plnou lidské moudrosti

V neděli v 15:40 se vrátí zlatá éra filmu: ČT1 nasazuje nestárnoucí českou klasiku plnou lidské moudrosti

Zdroj: shutterstock
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