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Nevyhazujte spadané listí. Vyrobte z něj listovku, ze které budou záhony i květináče nadšené

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Podzimní úklid zahrady může přinést víc než plné pytle odpadu. Ze spadaného listí vznikne materiál, který pomáhá půdě udržet vláhu a uplatní se také při pěstování v nádobách. Příprava je jednoduchá, na výsledek si ale musíte počkat. Rozhoduje především to, jak dobře se listy rozloží.
Nevyhazujte spadané listí. Vyrobte z něj listovku, ze které budou záhony i květináče nadšené

Nevyhazujte spadané listí. Vyrobte z něj listovku, ze které budou záhony i květináče nadšené

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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