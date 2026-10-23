Nevyhazujte spadané listí. Vyrobte z něj listovku, ze které budou záhony i květináče nadšené

Podzimní úklid zahrady může přinést víc než plné pytle odpadu. Ze spadaného listí vznikne materiál, který pomáhá půdě udržet vláhu a uplatní se také při pěstování v nádobách. Příprava je jednoduchá, na výsledek si ale musíte počkat. Rozhoduje především to, jak dobře se listy rozloží.
Listí shrabaného z cest a trávníku se nemusíte hned zbavovat. Část můžete uložit zvlášť a nechat postupně zetlít na listovku. Potřebujete k tomu hlavně vhodné místo, vlhkost a trpělivost. Získaný materiál pak využijete několika způsoby, od zakrytí půdy po přípravu vlastní pěstební směsi.
Listovka pomáhá půdě jinak než hnojivo
Listovka vzniká rozkladem listů, na kterém se
významně podílejí houby. Oproti běžnému kompostu z pestré směsi zahradních a kuchyňských zbytků je její výroba pomalejší. Nemusíte přitom sestavovat složité vrstvy ani usilovat o zahřátí celé hromady. Listovku můžete smíchat se zahradní zeminou a vyzrálým kompostem. Složení směsi vždy přizpůsobte potřebám konkrétních rostlin. Foto: Magnific
Hlavní předností listovky je její vliv na strukturu půdy a hospodaření s vodou. Organická hmota pomáhá písčité půdě lépe zadržovat vláhu a jílovité půdě zlepšuje strukturu. Samotnou listovku ovšem nepovažujte za vydatné hnojivo. Královské botanické zahrady v Kew ji popisují jako materiál s nízkým obsahem živin.
Význam doplňování organické hmoty
připomněl zahradník Jan Kopřiva v zahrádkářské poradně Dvojky Českého rozhlasu:
„Je samozřejmě nutné většině půdy u nás dodávat organickou hmotu.“ Stačí vám i pevný pytel
Pro menší množství listí se hodí odolný pytel, který určitě máte doma. Větší zahradě poslouží
jednoduchá ohrádka z pletiva podepřená kůly. Listy udrží pohromadě a propustí k nim vzduch.
Listovku si v pytli připravíte
podle následujícího postupu: Přeberte listí. Odstraňte plasty, kamínky a další nečistoty. Upřednostněte listí z vlastní zahrady před materiálem od rušné silnice. Větší a tuhé listy rozmělněte. Listí rozptýlené na trávníku lze posbírat rotační sekačkou s košem. Drcení urychluje rozklad. Suché listí navlhčete. Nemá zůstat křehké a vysušené, ale ani plavat ve vodě. Zajistěte přístup vzduchu. Do pytle udělejte otvory a nahoře ho zavažte volně. Nechte materiál zrát. Občas zkontrolujte vlhkost. Pokud listy vysychají, přidejte vodu.
Ohrádku umístěte do závětrného kouta, odkud listy nebudou odlétávat. Ani tam na vlhkost nezapomínejte. Suchá hromada se bude rozkládat pomalu, i když ji založíte
v ideálním podzimním termínu. Na záhon může dřív, do květináče později
Na jemnou, dobře vyzrálou listovku si obvykle počkáte přibližně dva roky, někdy i déle. Mladší materiál přesto nemusí zůstat bez využití. Jak
uvádí britská Královská zahradnická společnost, částečně rozložená listovka se hodí jako mulč nebo ke zlepšování půdy. Do pěstebních směsí patří až dobře vyzrálá a prosetá listovka, ve které už původní listy téměř nerozeznáte. Foto: Magnific
Právě čekání považuji za hlavní omezení této metody. Pokud letos připravujete záhon pro podzimní výsadbu česneku, nově založená listovka ještě nebude k dispozici. Dává smysl brát ji jako
zásobu organické hmoty pro další sezony. Kolem rostlin nechte volný prostor
Na záhonech můžete listovku rozprostřít po povrchu jako organický mulč. Pomáhá omezovat vysychání a růst plevelů. U tohoto typu mulčování doporučuji vrstvu
alespoň kolem pěti centimetrů, ideálně přibližně 7,5 centimetrů. Pokládejte ji na odplevelenou, vlhkou a nezmrzlou půdu.
Listovku nevršte těsně ke kmenům a stonkům a nezahrnujte nízké rostliny. Způsob použití
přizpůsobte výsadbě. Některé suchomilné rostliny, například tymián, nemusejí ocenit organický mulč zadržující příliš mnoho vlhkosti kolem stonků a listů. Do nádob ji přimíchejte k dalším složkám
Dobře vyzrálá listovka je tmavá a drobtovitá, původní listy už v ní téměř nerozeznáte. Před použitím do pěstebních směsí ji prosejte. Do květináče ji přidávejte jako jednu ze složek směsi, která
odpovídá potřebám konkrétní rostliny.
Organizace Garden Organic například pro přesazování mladých rostlin
doporučuje směs stejných objemových dílů: zahradní zeminy vyzrálé listovky prosátého zahradního kompostu
Kompost v této směsi doplňuje živiny. Doporučení ovšem nepřebírejte automaticky pro každou pokojovou či balkonovou rostlinu. Záleží také
na požadavcích na propustnost a další výživu. Domácí materiál navíc může obsahovat semena plevelů. Ořešákové listí má své podmínky
Listy se nerozkládají stejnou rychlostí. Tuhé listí vyžaduje více času a vyplatí se ho rozdrtit. To ale neznamená, že
tužší listy ořešáku musí skončit v odpadu. Ze spadaného listí může vzniknout užitečná listovka. Její výroba vyžaduje hlavně vlhkost, přístup vzduchu a dostatek času. Foto: Magnific
Odborník Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář pro Český rozhlas Střední Čechy
uvedl:
„Listy z ořešáku kompostovat můžeme.“
U ořešákového listí však upozorňuje i na látky, které mohou brzdit klíčení. Čerstvé nebo nedostatečně rozložené listy proto nepoužívejte k výsevům a mladým sazenicím. Listí z ořešáku
napadeného bakteriózou do domácího kompostu nezařazujte. Také u jiných zjevně nemocných rostlin je rozumné napadený materiál oddělit od zdravé várky.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, kew.org, dvojka.rozhlas.cz, rhs.org.uk, gardenorganic.org.uk, strednicechy.rozhlas.cz