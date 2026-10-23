Vybrala jsem 5 lahodných krémů do vánočního cukroví. Hodí se do ořechů, košíčků i slepovaných koleček

Křehké těsto je jen začátek. O tom, jak budou chutnat plněné ořechy, košíčky nebo slepovaná kolečka, rozhoduje také náplň. Vanilková nechá vyniknout jemné pečivo, kávová přidá výraznější chuť a karamelovou připravíte ze dvou hlavních surovin. Vybrala jsem pět krémů s konkrétními poměry a radami, které se při plnění hodí.
Na jednom tácu bych zkombinovala jemnější krém s něčím výraznějším. Ke světlým kolečkům bych zvolila vanilku, k ořechovému těstu kávu a do části košíčků hořkou čokoládu. Cukroví tak nabídne různé chutě, i když upečete jen několik druhů těsta.
Než začnete šlehat, srovnejte teplotu surovin
U máslových náplní pracujte se změklým máslem, do kterého lze lehce zatlačit prstem, ale stále drží tvar. Rozpuštěné máslo se pro tyto postupy nehodí. Moučkový cukr prosejte a tekuté přísady přidávejte postupně. Upečené cukroví nechte před plněním úplně vychladnout. Na teplém pečivu by máslový krém rychle povolil a ztratil tvar. Foto: Magnific
Cukrářka Míša Landová u svého sněhového máslového krému na blogu Víkendové pečení
připomíná:
„Cokoliv budete do krému přidávat, musí mít přibližně stejnou teplotu.“
Stejnou zásadu využijete při spojování másla s kávovým koncentrátem nebo karamelovým kondenzovaným mlékem.
1. Vanilkový máslový krém pro jemné cukroví
Vanilka se hodí tam, kde má být náplň jemná a má doplnit chuť těsta. Tento základ využijete do světlých i kakaových koleček nebo nepečených úlků. Jde o
sytější máslový krém, proto začněte tenkou vrstvou.
Suroviny: 200 g změklého másla, ideálně s obsahem tuku kolem 82 % 100 g moučkového cukru semínka z poloviny vanilkového lusku malá špetka soli
Postup: Máslo několik minut šlehejte, až zesvětlá a zvětší objem. Průběžně stírejte stěny mísy. Po částech přisypte prosátý cukr. Zpočátku šlehejte pomalu, aby se nerozprášil po kuchyni, potom otáčky zvyšte. Přidejte vanilku a sůl a ještě krátce prošlehejte do hladkého krému.
Co rozhoduje o výsledku: Máslo opravdu našlehejte. Krátkým promícháním s cukrem vznikne hutnější náplň. Hotovým krémem spojujte pouze úplně vychladlé cukroví. 2. Kávový krém k ořechovému a kakaovému těstu
Kávová chuť se dobře uplatní vedle sladké polevy i v ořechovém cukroví. Pro tuto rychlou variantu
použijte instantní kávu, kterou rozpustíte v malém množství vody. Náplň tak ochutíte bez zbytečného ředění. Na svátečním tácu se dobře doplňují jemné i výraznější chutě. Ke světlému cukroví můžete zvolit vanilkový krém, k ořechovému těstu kávový. Foto: Unsplash
Suroviny: 200 g změklého másla 100 g moučkového cukru 2 lžičky instantní kávy 2 lžičky horké vody
Postup: Kávu rozpusťte v horké vodě a nechte zchladnout přibližně na teplotu změklého másla. Máslo vyšlehejte do světlé pěny a postupně zapracujte prosátý cukr. Vychladlý kávový koncentrát přidávejte po troškách za stálého šlehání.
Co rozhoduje o výsledku: Nepřilévejte další kávu jen proto, že chcete výraznější chuť. Příště raději připravte silnější koncentrát se stejným množstvím vody. 3. Ořechový krém do plněných ořechů i košíčků
Vlašské ořechy dodají náplni výraznou chuť i
jemně zrnitou strukturu. Tato varianta se připravuje bez vaření a bez mléčné kaše. Hodí se hlavně do plněných ořechů a košíčků, kde drobné kousky ořechů ničemu nevadí.
Suroviny: 200 g změklého másla 80 g moučkového cukru 100 g jemně mletých vlašských ořechů volitelně 1 lžička rumu
Postup: Ořechy přeberte a namelte najemno. Žluklá nebo plesnivá jádra do náplně nepoužívejte. Máslo vyšlehejte do pěny a postupně přidejte prosátý cukr. Vmíchejte mleté ořechy. Pokud přidáváte rum, zapracujte ho po kapkách na závěr.
Co rozhoduje o výsledku: Krém s mletými ořechy nebude úplně hladký. Při plnění sáčkem proto zvolte širší špičku. Základní postup vychází z máslového krému doplněného mletými ořechy.
Vedle vlašských ořechů můžete sváteční pečení zpestřit také
pistáciovým cukrovím s bílou čokoládou. 4. Karamelový krém ze dvou hlavních surovin
Máslo a karamelizované slazené kondenzované mléko tvoří
snadnou náplň do ořechů, kakaových koleček i košíčků. Další cukr už nepřidávejte. Karamelovou sladkost můžete podle chuti doplnit malou špetkou soli. Karamelový krém do cukroví připravíte z másla a karamelizovaného slazeného kondenzovaného mléka. Další cukr už přidávat nemusíte. Foto: Magnific
Suroviny: 200 g změklého másla 200 g karamelizovaného slazeného kondenzovaného mléka volitelně malá špetka soli
Postup: Kondenzované mléko odvažte a před šleháním ho nechte krátce temperovat, aby nebylo studené z lednice. Máslo vyšlehejte do světlé pěny. Za stálého šlehání přidávejte karamelizované mléko po lžících. Nakonec případně vmíchejte sůl.
Co rozhoduje o výsledku: Kupte přímo karamelizované slazené kondenzované mléko. Obyčejné neslazené kondenzované mléko má jinou chuť i konzistenci a ve stejném poměru ho nenahradí. Je-li hotový krém příliš měkký, nechte ho krátce zatuhnout v lednici. 5. Čokoládová ganache pro plnou čokoládovou chuť
Ganache je náplň z čokolády a smetany. V této podobě je po vychlazení pevná, proto ji do drobného slepovaného cukroví nanášejte střídmě. Dobře se hodí také do košíčků.
Suroviny: 200 g hořké čokolády s přibližně 55–65 % kakaa 100 g smetany ke šlehání s obsahem tuku alespoň 33 %
Postup: Čokoládu nasekejte opravdu nadrobno a dejte do misky. Smetanu zahřejte těsně k varu, odstavte a nalijte na čokoládu. Nechte přibližně dvě minuty stát. Stěrkou míchejte od středu, dokud nevznikne hladká lesklá směs. Zakryjte a dejte do lednice. Během tuhnutí konzistenci kontrolujte a náplň použijte, jakmile je roztíratelná a drží tvar. Zcela ztuhlou ganache nechte před plněním krátce povolit.
Co rozhoduje o výsledku: Poměr dvou dílů čokolády na jeden díl smetany je určený pro pevnou ganache z hořké čokolády. U mléčné nebo bílé čokolády se potřebné poměry liší. Co pomůže, když se máslový krém srazí
U studeného, hrudkovitého krému může pomoci krátké a šetrné nahřátí mísy
nad teplou vodní lázní a následné prošlehání. Postupujte po několika sekundách, aby se máslo nerozpustilo. Při plnění a zdobení košíčků záleží na konzistenci náplně. Krém by měl jít snadno vytlačit ze sáčku a zároveň udržet tvar. Foto: Magnific
Pokud je naopak máslový krém příliš teplý a povolený, dejte ho na chvíli do lednice a potom
znovu prošlehejte. Samotné chlazení ale nevyřeší příliš velké množství přidané tekutiny. Který krém se hodí k jakému cukroví
Typ krému Doporučené cukroví Na co si dát pozor Vanilkový máslový Světlá kolečka, kakaové druhy, nepečené úlky Výrazná máslová chuť, stačí tenčí vrstva krému Kávový Ořechové oválky, kakaová kolečka, plněné košíčky Kávu přidávejte do krému vychladlou a koncentrovanou Ořechový Plněné ořechy, křehká kolečka, plněné košíčky Hrubší ořechy mohou ucpat úzkou zdobící špičku Karamelový Ořechy, kakaové cukroví, plněné košíčky Slazené kondenzované mléko už samo o sobě obsahuje dostatek cukru Čokoládová ganache ( ganáš) Plněné košíčky, kakaová kolečka, ořechové cukroví V chladu výrazně zpevní Přehled pěti krémů do cukroví ukazuje, ke kterým druhům se jednotlivé náplně hodí a na co si dát při jejich přípravě pozor. Krémové cukroví plňte postupně a uchovávejte v chladu
Suché korpusy si můžete připravit dříve, plnění ale plánujte blízko podávání. Hotové cukroví ukládejte do uzavřených krabiček v lednici,
ideálně při teplotě do 4 °C. Jednu univerzální trvanlivost pro všechny domácí náplně nelze uvést: záleží na složení, čistotě přípravy i skladování.
Na stůl vyndávejte menší porce a průběžně je doplňujte. Zejména cukroví s čerstvou smetanovou náplní nenechávejte při běžné pokojové teplotě
déle než dvě hodiny. Obecná pravidla pro rychle se kazící potraviny doporučují po této době jídlo vyřadit, ne ho pouze vrátit do lednice.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, vikendovepeceni.cz, foodsafety.gov, kingarthurbaking.com, ice.edu