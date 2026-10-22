Testovala jsem dvě pleťová séra do 150 Kč: Jedno pleť hydratuje, druhé mě překvapilo účinkem na vrásky

Hydratovaná, svěží a hladší pleť nemusí stát tisíce korun. Vyzkoušela jsem dvě pleťová séra z drogerie, která pořídíte za méně než 150 Kč. Zatímco Balea s retinolem mě překvapila viditelným vyhlazením jemných vrásek na čele, ISANA s CICA a niacinamidem mi vyhovovala především při ranní péči o mastnější pleť. Které sérum podle mě stojí za vyzkoušení?
Pro test jsem vybrala pleťové sérum privátních značek. Balea Beauty Collagen pleťové sérum s retinolem z drogerie dm za 119 Kč a ISANA Hydratační pleťové sérum Korean Skincare za 149 Kč. Obě séra mají 30 ml a patří mezi nejlevnější svého druhu. Vyplatí se do nich investovat?
Srovnání pleťových sér Balea a ISANA
Parametr Balea Beauty Collagen ISANA Korean Skincare Cena 119 Kč 149 Kč Objem 30 ml 30 ml Hlavní zaměření Hydratace a péče s retinoidy Lehká hydratace a péče o pleť Klíčové složky Retinol, retinyl palmitát, kolagen CICA, niacinamid Konzistence Krémová Lehká Moje zkušenost Hladší a plnější pleť, méně patrné jemné vrásky Lehká hydratace, příjemné použití pod make-up Vhodné zejména pro Ty, kdo chtějí vyzkoušet péči s retinoidy Ty, kdo hledají lehkou hydratační péči Moje hodnocení 85 % 75 % Balea mě zaujala výraznějším hydratačním efektem a osobní zkušeností s vyhlazením jemných vrásek na čele. ISANA mi vyhovovala hlavně ráno pod krém a make-up, zejména díky lehké konzistenci. Výběr bych proto přizpůsobila především tomu, co od séra očekáváte. Balea Beauty Collagen pleťové sérum s retinolem Cena: 119 Kč Objem: 30 ml Kdo prodává: drogerie dm Moje hodnocení: 85 %
Dostupné pleťové sérum s retinolem a kolagenem jsem vyhledala proto, abych zjistila, jestli dokáže zmírnit jemné vrásky na čele a kolem úst. V drogerii dm jsem narazila právě na Balea Beauty Collagen pleťové sérum s retinolem, které slibuje hydrataci a právě snížení vrásek. Abych byla upřímná, moc velké naděje jsem si nedělala. Nakonec mě ale sérum příjemně překvapilo.
Sérum s retinolem Balea mě oslovilo přívětivou cenou a pozitivními recenzemi uživatelů. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz
Podívejme se na produkt detailněji: jde o
krémové sérum ve skleněné lahvičce s pipetou. Obal není úplně nejvhodnější, protože jakmile bude séra v lahvičce málo, pravděpodobně ho z něj nedostanu. Kvůli krémové textuře se hůř nabírá, ale jde to.
Samotné sérum má příjemnou krémovou konzistenci, na pleť se snadno nanáší, neměla jsem problém s rozmazáváním a překvapilo mě, jak
rychle se vstřebává do pokožky. To je u tak levného séra velké plus. Nanáší se večer a ráno na vyčištěnou pleť, pokud ho nanášíte ráno, kvůli obsahu retinolu je doporučeno používat i SPF.
Sérum jsem používala poctivě dvakrát denně (podle doporučení výrobce) na obličej a krk. Hned v prvních dnech se projevilo, že je sérum hydratační. Pleť je po něm viditelně
plnější, svěží, není suchá ani unavená. Vrásky na čele byly po týdnu viditelně méně patrné a pleť působila hladší a plnější. Část tohoto efektu může souviset s hydratací pokožky.
Vrásky sice nemám nijak hluboké, ale přesto mě zlobily a chtěla jsem se jich zbavit přirozenou cestou. Asi jako u všech produktů, i toto sérum je nutné používat dlouhodobě a při zaznamenání výsledků ho nepřestat používat. V dalších týdnech používání jsem se jen ujistila v tom, že za ty peníze jde o parádní sérum.
Sérum má krémovou konzistenci a jakmile ho bude v lahvičce málo, nejspíš bude náročné ho nabírat. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz
Po několika týdnech používání je pleť pěkně hydratovaná,
jemné vrásky zmizely a líbí se mi, jak svěží pokožka je. Oblíbila jsem si i konzistenci a krémovou vůni séra. Celkově bych pleťovému séru Balea Beauty Collagen s retinolem dala hodnocení 85 %.
Výrobce doporučuje sérum od 45 let, osobně si ale myslím, že
může zaujmout i mladší uživatelky, které chtějí do své rutiny zařadit cenově dostupnou péči s retinolem. Koncentraci retinoidů výrobce neuvádí, proto nelze přesně posoudit sílu produktu pouze podle složení. Výběr bych přizpůsobila především potřebám a snášenlivosti pleti. ISANA Hydratační pleťové sérum Korean Skincare Cena: 149 Kč Objem: 30 ml Kdo prodává: drogerie Rossmann Moje hodnocení: 75 %
Sérum ISANA jsem pořídila proto, že jde o
dostupnou korejskou kosmetiku s obsahem účinných látek CICA a niacinamidu. Sérum je hydratační a je vhodné na všechny typy pleti včetně mastné, které může pomoct regulovat maz. Sérum jsem používala několik týdnů a zaznamenala jsem především hydratovanější a méně mastnou pleť (mám hodně mastící se pokožku).
Co se hydratace týče, tak ta určitě není nějak extra vysoká. Předchozí sérum Balea mi v tomto ohledu pleť hydratovalo o dost víc. Sérum ISANA poskytuje spíš lehčí hydrataci a má zase o něco jiné účinné složky – figurují v něm hlavně
Centella asiatica (CICA) a niacinamid. Lehké sérum ISANA z edice korejské kosmetiky pleť hydratuje a pomáhá regulovat tvorbu mazu, což ocení hlavně uživatelky s mastnější pletí. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz
Osobně mi sérum velmi vyhovovalo pod hydratační krém hlavně ráno. Je nenápadné, může se na něj nanést make-up, nikde neštípe a účinkuje během dne. Pleť díky tomu není vysušená. Sérum bych doporučila především těm, kdo hledají lehkou hydratační péči a nechtějí pleť zatěžovat hutnými produkty. Mně osobně vyhovovalo hlavně ráno pod krém a make-up. U výrazně suché pleti bych ho doplnila výživnějším krémem, případně další hydratační péčí podle aktuálních potřeb pokožky. I tak sérum ale hodnotím na slušných 75 %, protože není vůbec špatné a mojí pleti moc vyhovovalo.
Které pleťové sérum se vyplatí víc?
Obě séra mě příjemně překvapila, každé ale vyniká v něčem jiném.
Balea Beauty Collagen s retinolem za 119 Kč mě zaujalo výraznějším hydratačním efektem a mou osobní zkušeností s vyhlazením jemných vrásek na čele. ISANA Korean Skincare za 149 Kč nabízí lehčí hydrataci a dobře mi vyhovovala při ranní péči o mastnější pleť, zejména pod make-up. Vedle sér může v péči o pleť hrát důležitou roli také hydratační krém – otestovala jsem i levnější alternativy těch dražších.
Pokud hledáte sérum zaměřené na jemné vrásky a hydrataci, osobně bych sáhla po Balea. Jestli dáváte přednost lehkému hydratačnímu produktu s niacinamidem a CICA, stojí za vyzkoušení ISANA. Ani jedno přitom nestojí více než 150 Kč, takže výběr můžete přizpůsobit především potřebám své pleti.
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Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, vlastní recenze autorky