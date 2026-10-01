Pečující o rodiče dostanou od roku 2027 vyšší důchod: Nárok mají i ti, kdo normálně chodí do práce

Postarat se doma o nemocného rodiče nebo partnera dnes obvykle znamená přijít o část výdělku i o klidnější kariéru. Od roku 2027 se tahle oběť poprvé výrazněji promítne do výše starobního důchodu. A dobrá zpráva zní, že přilepšit si mohou i lidé, kteří u péče stíhali chodit do zaměstnání.
Péče o rodiče se dřív do důchodu skoro nepromítla
Kdo se roky staral o blízkého člověka, měl na tom až dosud spíš prodělat. Doba péče o závislou osobu se sice počítá jako náhradní doba pojištění, tedy do potřebných let na důchod se uzná stejně jako odpracovaný rok. Zároveň jde ale o takzvanou vyloučenou dobu. Ta funguje jako ochrana. Měsíce s nulovým nebo malým příjmem se prostě vyjmou z výpočtu, aby nestáhly celoživotní průměr výdělků dolů.
Háček je v tom, že vyloučená doba sama o sobě k penzi nic nepřidá. Pouze zabrání tomu, aby léta bez výplaty snížila průměr. Pečující, který kvůli nemocné matce nebo otci roky bral podprůměrnou mzdu, tak z těch let nedostal do výpočtu žádnou hodnotu navíc.
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Právě tohle se s příchodem důchodové reformy mění. Novela zákona o důchodovém pojištění zavádí takzvaný fiktivní vyměřovací základ. Na účet přitom nedorazí ani koruna navíc. Stát jen za měsíce péče dosadí do výpočtu částku odvozenou od průměrné mzdy, jako by ji člověk v té době skutečně vydělal.
Důležité je, že o reálnou mzdu z doby péče čtenář nepřijde. Pojistné, které z ní během těch let odcházelo, v základu zůstává a ocenění péče se k němu jen přidá. Funguje to u zaměstnanců stejně jako u lidí na živnostenský list. Kdo u péče o rodiče zvládal aspoň zkrácený úvazek, má tak výhodu hned dvakrát, a právě odtud plyne příslib nadpisu, že si polepší i pracující.
Kolik péče přidá, určí stupeň závislosti
Výše pomyslného příjmu se odvíjí od toho, jak vážně je opečovávaný člověk na pomoci závislý. Při těžké a úplné závislosti, tedy ve třetím a čtvrtém stupni, se započte celá průměrná mzda za daný rok. Středně těžká závislost, tedy druhý stupeň, znamená polovinu průměrné mzdy. Poloviční ocenění platí také u péče o dítě mladší deseti let s prvním stupněm závislosti.
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První stupeň u člověka staršího deseti let zůstává mimo. Za péči o něj žádná nová hodnota do důchodu nepřibude. Pro pečující s nižšími výdělky je přitom nový systém citelnou pomocí. K jejich podprůměrné mzdě se za roky péče přičte polovina nebo dokonce celá průměrná mzda, což celoživotní průměr příjmů posune nahoru.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Stupeň závislosti Kolik se započte do důchodu Třetí a čtvrtý stupeň (těžká a úplná závislost) celá průměrná mzda za daný rok Druhý stupeň (středně těžká závislost) polovina průměrné mzdy První stupeň u dítěte mladšího deseti let polovina průměrné mzdy První stupeň u osoby starší deseti let žádná hodnota navíc Vyšší příjmy? Úřad nechá starý výpočet
Nový způsob výpočtu se nevyplatí každému. Kdo měl v ostatních letech nadprůměrné příjmy, může na tom být lépe s dosavadní vyloučenou dobou. Fiktivní základ na úrovni průměrné mzdy by mu totiž celkový průměr spíš snížil, než zvedl.
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Řešit to ale nikdo nemusí sám. Při vyřizování penze si úřad projede obě varianty výpočtu a nechá platit tu s vyšším výsledkem. Není to nic, oč by se žádalo zvlášť nebo co by měl budoucí důchodce sám hlídat.
Bez razítka úřadu nárok nevznikne
Jedna podmínka platí bez výjimky. Posudek musí potvrdit, že se o blízkého staral osobně a v reálném rozsahu. Zaskočit jednou za čas s taškou jídla nebo ho odvézt na kontrolu k praktikovi na to samo o sobě nestačí. A když se u jednoho nemocného vystřídalo pečujících víc, dané měsíce se nezapočtou všem, uzná se jen tomu, jehož podíl na péči byl největší.
U osob blízkých, kam spadají rodiče, prarodiče, manžel, partner i děti, se přitom nemusí prokazovat společné bydlení. U ostatních pečujících bývá společná domácnost naopak podmínkou. Žádost pak putuje na okresní správu sociálního zabezpečení a pečující k ní přikládá hlavně tyto podklady: – z krajské pobočky Úřadu práce potvrzení o tom, jaký stupeň závislosti byl přiznán a jak dlouho se vyplácel příspěvek na péči; – vlastní popis toho, jak péče probíhala; – doklad o příbuzenském vztahu.
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Podat ji lze i zpětně, tedy až poté, co už péče skončila.
Bez uznání péče okresní správou sociálního zabezpečení nárok na vyšší důchod nevznikne. Ilustrační foto. Zdroj: Kampus Production / Pexels.
Nová pravidla se uplatní u penzí, o kterých úřad rozhodne od 1. ledna 2027, a započítat se dají i roky péče spadající do minulosti. Kdo už dnes důchod pobírá, zpětného přepočtu se nedočká, přepočítávání vyplácených penzí reforma neřeší.
Zdroje: https://www.finance.cz/clanky/553534-fiktivni-vymerovaci-zaklad/, https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-se-pro-duchod-zapocitava-doba-pece, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/duchody-za-peci-o-blizke-ceka-v-roce-2027-velka-zmena-lide-s-vyssimi-prijmy-si-ale-musi-dat-pozor-1433548, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-417, https://ceskeduchody.cz/magazin/kvuli-peci-o-rodice-mnozi-obetuji-praci-i-vyssi-vydelky-od-roku-2027-budou-mit-vyhodu-pri-vypoctu-duchodu