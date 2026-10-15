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Patrik Kincl varoval před osamělým koncem slavných sportovců. Sám takhle dopadnout nechce

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Patrik Kincl před zápasem s Dominikem Humburgerem promluvil o tom, co ho v kariéře skutečně motivuje. Bývalý šampion Oktagonu nechce dopadnout jako sportovci, kteří kvůli vlastnímu egu přišli o lidi kolem sebe.
Patrik Kincl varoval před osamělým koncem slavných sportovců. Sám takhle dopadnout nechce

Patrik Kincl varoval před osamělým koncem slavných sportovců. Sám takhle dopadnout nechce

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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