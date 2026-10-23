Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Od vesnic po železniční koridory: Vodafone rozšiřuje síť v rámci Národního plánu obnovy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mobilní operátoři vždy první zajistí pokrytí mobilním signálem na místech, kde se pohybuje nebo nachází nejvíce lidí. Až pak hledá možnosti pokrytí v odlehlejších oblastech,...
Od vesnic po železniční koridory: Vodafone rozšiřuje síť v rámci Národního plánu obnovy

Od vesnic po železniční koridory: Vodafone rozšiřuje síť v rámci Národního plánu obnovy

Zdroj: Vodafone
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:14

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
O2 rozšiřuje Data Pas do dalších destinací, nově pokryje 101 zemí
O2 rozšiřuje Data Pas do dalších destinací, nově pokryje 101 zemí
T-Mobile zahajuje vánoční sezónu, láká na slevy až 9 000 Kč
T-Mobile zahajuje vánoční sezónu, láká na slevy až 9 000 Kč

Ještě není ani listopad a už tu máme první vánoční akci od operátora. Začíná T-Mobile s první várkou, ale...

OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy
OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

OpenAI rozšiřuje funkce dostupné v rámci ChatGPT o nový nástroj Slides, který umožňuje vytvářet a upravovat...

YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí
YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

Google na YouTube testuje změnu, která uživatele nepotěší. Tlačítko pro vyjádření nesouhlasu mizí z lišty i...

Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X Wide
Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X Wide

První širokoúhlý telefon se systémem Android na světě překvapivě vychází z dílny společnosti Coolpad, která...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.