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WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu

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Vývojáři komunikační platformy WhatsApp se trochu rozjeli. Po nedávném představení čtyř novinek zde máme další a možná pro některé ještě zajímavější. Jde o vytváření událostí....
WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu

WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu

Zdroj: Dotekamanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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