WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtu

WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
WhatsApp nově dovolí zvát na události i uživatele bez vlastního účtuZdroj: Dotekamanie.cz
Článek byl publikován 06.11.2026 05:14
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