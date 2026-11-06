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Motorola uvádí sluchátka Moto Buds 2 ve variantě Ultra

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V pořadí čtvrtý a zároveň nejlépe vybavený zástupce míří do modelové řady Moto Buds 2. Společnost Motorola do nabídky zařazuje přírůstek nesoucí označení Ultra, u...
Motorola uvádí sluchátka Moto Buds 2 ve variantě Ultra

Motorola uvádí sluchátka Moto Buds 2 ve variantě Ultra

Zdroj: Motorola Moto Buds 2 Ultra | Zdroj: Tisková zpráva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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