OKTAGON 94 nabídne Kozmu a Vémolův návrat. Program, karta a kde turnaj sledovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OKTAGON 94 nabídne Kozmu a Vémolův návrat. Program, karta a kde turnaj sledovat
Šampion UFC Sean Strickland zveřejnil záběry z nehody terénního vozu, který se podle něj při rychlosti...
Frederic Vosgröne už v minulosti několik zápasů zrušil kvůli zdravotním problémům. Karlos Vémola proto po...
Hanka Gelnarová po první profesionální porážce čelí ostré kritice i vulgaritám. Česká bojovnice chyby...
Frederic Vosgröne má před zápasem s Karlosem Vémolou na stole také nabídku z Hollywoodu. Podle MMA Shorties...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
- Vémola chce mít jistotu zápasu ve Frankfurtu. Kvůli dřívějším absencím Vosgröneho požádal OKTAGON o náhradní plán
- Hanka Gelnarová reagovala na ostrou kritiku po první profesionální porážce
- Vosgröne má mít nabídku od Sandlera. Ve hře jsou Machři 3
- Vémola se před návratem do klece cítí výborně. Dlouhá zápasová pauza podle něj tělu prospěla