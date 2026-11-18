Další komunikační nástroj od Mety? Direct se zaměřuje na chat bez nutnosti mít Instagram
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Další komunikační nástroj od Mety? Direct se zaměřuje na chat bez nutnosti mít InstagramZdroj: Meta
Článek byl publikován 18.11.2026 07:27
Do kategorie foto mobilů se snaží dostat každý výrobce a rozhodně to není jednoduché. OPPO Find X10 Pro Max...
Dnes Xiaomi uvedlo globální verze nových top modelů. Také míří na český trh, jen tedy cena odpovídá výbavě...
V září tohoto roku Xiaomi představilo nové top modely Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max. I tentokrát mají...
Nová značka Osta sice přinese první dva telefony až v pátek 20. listopadu, ale aktuální únik již odhaluje...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Internet přes 5G si můžete rozvést po celém bytě bez jediného kabelu. Stačí router se SIM kartou a zásuvka v dosahu
- Pomalý počítač nemusíte rovnou vyměnit. Stačí 5 jednoduchých kroků a zrychlíte ho i po letech používání
- Švédský inženýr slepil dva Commodore 64 a měch z disket. Vznikl akordeon, na kterém zahrál polku i ragtime
- Váš Android telefon denně čelí až 2 000 pokusům o sledování. DuckDuckGo nabízí ochranu zdarma