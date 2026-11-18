WhatsApp pracuje na funkci Zaps. Umožní posílat fotografie a videa, která po zhlédnutí zmizí
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WhatsApp pracuje na funkci Zaps. Umožní posílat fotografie a videa, která po zhlédnutí zmizíZdroj: Dotekamanie.cz
Článek byl publikován 18.11.2026 05:17
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