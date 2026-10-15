Odborník radí, jak často prát oblečení: Po jednom dni je to nesmysl

Co do koše patří hned a co ne
Spodní prádlo a trička, která přiléhají k tělu a nasávají pot, by se měla prát po každém nošení. U dalších oblečků je situace volnější. Džíny, podprsenky, svetry, mikiny či noční prádlo často vydrží několik použití, než přijde na řadu pračka.
Jak dlouho přesně, záleží na třech věcech: o jaký kousek jde, jak moc jste se v něm potili a při jaké činnosti jste ho měli na sobě.
Svetry a mikiny mají navíc výhodu vrstvení. Když pod nimi nosíte tričko, látka se s kůží téměř nesetkává, a tak se dá obvykle obléct opakovaně.
Konkrétní doporučení odborníků
Podle doporučení Cleveland Clinic není nutné džíny prát po jednom dni. Obecně prý stačí po dvou až třech nošeních, a pokud je máte na sobě jen pár hodin, můžete vydržet ještě déle. Džínovině navíc svědčí větrání na čerstvém vzduchu a bodové odstranění skvrn, protože časté praní poškozuje vlákna a barva vyblednutí.
Stejný dermatolog z kliniky radí prát běžné podprsenky po dvou až třech použitích. Výjimkou je horký den, kdy se hodně potíte, nebo sport: sportovní podprsenku je lepší vyprat vždy po cvičení. Pomáhá také střídat více kusů, aby se elastická vlákna mezi nošeními mohla vrátit do tvaru.
U pyžam uvádějí odborníci na péči o prádlo, které cituje časopis Good Housekeeping, orientačně tři až čtyři noci. Hodně ale závisí na zvycích. Kdo se večer osprchuje a v noci se příliš nepotí, může čekat déle než ten, kdo se v noci silně potí.
Osuška, i když utírá čisté tělo, nemá viset v koupelně týdny. Klinika doporučuje praní alespoň jednou týdně a mezi použitími ji nechat úplně vyschnout. Podobně často se doporučuje měnit ložní prádlo. Pokud spí v posteli domácí mazlíčci, hodně se potíte nebo trpíte alergií, patří povlečení do pračky častěji. Povlak na polštář se vyplatí měnit dokonce dřív než zbytek, protože je v přímém kontaktu s obličejem a vlasy.
Nejlepší pravidlo? Důvěřovat smyslům
Jednotné pravidlo pro celý šatník tedy neexistuje. Nejspolehlivějším měřítkem je vlastní posouzení: pokud oblečení zapáchá, má skvrny nebo jste v něm výrazně propotili, nemá smysl čekat na určitý počet dní.
A než cokoli vložíte do bubnu, mrkněte na štítek s pokyny k praní. Jak vypadá váš vlastní systém: prádlo střídáte podle kalendáře, nebo se spoléháte na oči a nos?
Zdroje článku: dagens.dk, goodhousekeeping.com, vogue.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová