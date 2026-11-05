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Interlagos uvidí dva své jezdce: Câmara neřeší, co se kolem děje

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Rafael Câmara měl podle původních plánů zítra v prvním volném tréninku ve Ferrari nahradit Charlese Leclerca. Okolnosti a předčasný konec Estebana Ocona však způsobily, že na Interlagosu absolvuje svou závodní premiéru.
Interlagos uvidí dva své jezdce: Câmara neřeší, co se kolem děje

Interlagos uvidí dva své jezdce: Câmara neřeší, co se kolem děje

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 19:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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