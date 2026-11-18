Bez výjezdních doložek, s naditou taškou domácích zásob a s nadšením z otevřených hranic. V devadesátých letech vyrazily statisíce českých rodin zájezdovými autobusy i ojetými auty za sluncem do Bibione a Chorvatska.
Svobodu vycestovat kdykoli a bez ponižujících razítek definitivně zakotvila
Sbírka zákonů novou právní úpravou cestovních dokladů z roku 1991, na niž bezprostředně navázal konec dřívějších omezení, jež dokumentuje Ústav pro studium totalitních režimů. Prudký rozmach soukromého cestování a proměnu rodinných výdajů v té dekádě dokládají data, která uchovává Český statistický úřad, zatímco dobové suvenýry, katalogy a plážovou výbavu novodobých dějin opatruje Národní muzeum. Pro mnohé rodiny to bylo vůbec poprvé, kdy se mohly svobodně sbalit a vyrazit k západnímu pobřeží.
Cesta k moři za totality. Zavařené maso ve sklenicích, vařící Škodovky a boj o devizový příslib Noční přejezd Karosou a přestávky na párek
Zatímco dříve znamenala
cesta k moři za totality nekonečné čekání na devizový příslib a potvrzení z práce, po roce 1990 zaplavily města stovky nově vzniklých cestovních kanceláří. Stačilo zaplatit zálohu a v pátek večer nastoupit u nádraží do zájezdového autobusu Karosa. Zavazadlový prostor praskal ve švech pod tíhou kufrů, nafukovacích lehátek, slunečníků i kartonů trvanlivého mléka a minerálek.
Jakmile autobus přejel rakouské hranice, rozvoněl se celým vozem smažený řízek mezi dvěma krajíci chleba a nakládané okurky. Děti se snažily usnout s polštářkem opřeným o studené okno a rodiče netrpělivě vyhlíželi noční zastávku na dálničním odpočívadle. Tam řidiči u zadních dveří rozlévali z velkých termosek vařící vodu na rozpustnou kávu a ohřívali párky, které voněly ještě dlouho po rozjezdu.
Zájezdové autobusy Karosa odvezly k moři statisíce českých rekreantů. Noční přejezd přes Rakousko patřil k hlavním zážitkům letní dovolené. Písek v Bibione i návrat na chorvatský Jadran
V první polovině devadesátých let se absolutním hitem stala severní Itálie v čele s letovisky Bibione, Caorle a Lignano. Důvod byl prostý: dalo se tam dojet za jedinou noc a po skončení bojů v bývalé Jugoslávii se navíc brzy otevřely i milované chorvatské zátoky kolem Makarské a Istrijského poloostrova. Mnoho rodin už navíc vyrazilo po vlastní ose v západních vozech, o kterých vypráví článek, jak probíhal
hromadný dovoz ojetin z Německa.
V apartmánech a kempech panovala neopakovatelná atmosféra. Maminky na malých dvouplotýnkových vařičích připravovaly špagety s kečupem nebo ohřívaly zavařené omáčky z domova, protože jídlo v restauracích bylo při tehdejším kurzu liry a marky pro průměrnou českou peněženku drahé. O to víc si děti užívaly kopeček pravé italské zmrzliny na večerní promenádě a sbírání mušlí do plastového kyblíku.
Severoitalské Bibione okouzlilo české turisty nekonečnými písečnými plážemi a pozvolným vstupem do vody. Na začátku devadesátých let šlo o nejbližší západní moře. Konec odborářských poukazů a chuť svobody
Ještě několik let předtím trávila většina rodin léto na podnikových chatách, kde vládla pevná pravidla popsaná v textu o tom, jak vypadala
rekreace ROH za pár stovek. První cesty k moři v devadesátých letech nebyly o luxusních hotelech ani o neomezeném stravování. Byly hlavně o pocitu, že si člověk může sám ukázat prstem na mapě a bez ptaní vyrazit za slanou vodou, kterou znal dříve jen z pohlednic.
Po revoluci začali Češi hromadně dovážet ojetiny z Německa. Oblíbené byly Golf, Sierra a Kadett
Oblast dovolené Cestování před rokem 1989 První cesty u moře v 90. letech Vyřízení dokladů Devizový příslib a výjezdní doložka Platný cestovní pas bez povolení Hlavní letoviska Bulharsko, NDR a výběrově Jugoslávie Severní Itálie, Chorvatsko a Řecko Doprava na místo Vlastní škodovka nebo zřídka Čedok Noční autobusy Karosa a ojetá auta Stravování rodin Kompletní zásoby konzerv z domova Domácí jídlo doplněné zmrzlinou a pizzou Často kladené otázky
Proč si Češi v devadesátých letech vozili k moři vlastní jídlo? Ceny v italských i rakouských restauracích byly při tehdejších českých mzdách a kurzech měn vysoké. Domácí zavařené maso, paštiky a těstoviny umožnily celé rodině užít si týden u moře za dostupnou cenu.
Které italské letovisko bylo pro české rodiny nejdostupnější? Největší oblibě se těšilo severoitalské Bibione společně se sousedním Caorle a Lignánem. Nabízelo nejkratší dojezdovou vzdálenost, jemný písek a velmi pozvolný vstup do moře vhodný pro malé děti.
Dovolená za pár stovek a jídlo zdarma. Rekreace ROH měla ale háček, na který se nezapomíná Kdy definitivně skončily výjezdní doložky pro cesty do ciziny? Povinnost žádat o výjezdní doložku zrušila vláda už na začátku prosince 1989. Nový zákon o cestovních dokladech z roku 1991 pak svobodu volného cestování pevně zakotvil do československého práva. Zdroje fotografií Oblázková pláž na Makarské riviéře v Chorvatsku: enblomskan / Wikimedia CC 2.0 Zájezdový autobus Karosa LC 735: Harold / Wikimedia CC 3.0 Písečná pláž v italském letovisku Bibione: Đuro Jiří / Wikimedia CC 4.0