Nemůžeme dovolit, aby Alonso odešel, tvrdí Ben Sulayem

Fernando Alonso zvažuje svou budoucnost ve formuli 1. Mohammed Ben Sulayem doufá, že se mu podaří odchodu Španěla zabránit, a naznačil další návrhy vedle již zavedených možností dodatečných vylepšení ADUO.
„V žádném případě nemůžeme dovolit, aby Fernando odešel,“ řekl v Madridu prezident FIA. „Alonso, velký šampión, má odejít jen kvůli špatným okolnostem. Takhle se kariéra nekončí. Musí být úspěšný a teprve pak může odejít, kdykoli bude chtít. Ne proto, že by byl nucen odejít kvůli nedostačující výkonnosti týmu. Setkal jsem se s majitelem, s Lawrencem Strollem, a chystám se provést určité změny.“
Jakékoli navrhované úpravy pravidel by podléhaly hlasování, ačkoli Toto Wolff uznal, že Alonsův rozhovor se Sulayemem byl za daných okolností zcela pochopitelný.
Šintaro Orihara, hlavní inženýr a generální manažer Hondy, vysvětlil, že hlavním cílem značky je zlepšovat se vlastními silami. „Nevím, jestli vidí do našich továren, každopádně si nemyslím, že by nám mohl nabídnout nějaké kouzlo,“ odpověděl Orihara na dotaz ohledně komentářů Sulayema. „Soustředíme se na náš vývojový program a tvrdě pracujeme na tom, abychom se zlepšili sami, to je v tuto chvíli náš plán. Aktuálně nemáme letos naplánována žádná další velká vylepšení. Přesto si myslím, že změnou kalibrace můžeme náš výkon ještě zlepšit.“
Po vysokorychlostní Monze a novém okruhu ve Španělsku míří formule 1 do městských ulic Baku na Velkou cenu Ázerbájdžánu. V předzávodním prohlášení Orihara vyjádřil naději, že Honda bude i nadále přinášet postupná vylepšení, jakmile lépe porozumí své pohonné jednotce.
„S ohledem na zlepšení ovladatelnosti v posledních závodech se ubíráme správným směrem. To, že jsme zaznamenali pokrok jak na vysokorychlostním okruhu, jako je Monza, tak na městském okruhu, jako je Madrid, je povzbudivým znamením pro tento víkend.“
„Pokračujeme v práci na hospodaření s energií a ladění motoru, budeme dělat malé krůčky a díky tomu postupně zlepšovat náš výkon.“