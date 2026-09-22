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Nemůžeme dovolit, aby Alonso odešel, tvrdí Ben Sulayem

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Mohammed Ben Sulayem již dříve prozradil, že s Fernandem Alonsem vedl rozhovory ohledně letošních pravidel. Prezident FIA ale neakceptuje myšlenky Španěla na odchod z královny motorsportu. Hlavní inženýr Hondy Shintaro Orihara uvedl, že od FIA neočekává žádné zázraky, a snaze srovnat výkon s konkurenčními týmy moc nevěří. Motor Hondy totiž zaostává za referenčním spalovacím motorem Red Bull Powertrains o více než 4 %.
Fernando_Alonso_Aston_Martin

Fernando_Alonso_Aston_Martin

Zdroj:
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