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Vasseur pod tlakem? Teruzzi mluví o konci vztahu s Vignou

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Ferrari se potýká s dalšími problémy. Podle italského novináře Teruzziho už neexistuje vztah mezi Fredem Vasseurem a Benedettem Vignou. Otazníky navíc vyvolává údajný plán B v podobě Antonella Coletty.
Vasseur pod tlakem? Teruzzi mluví o konci vztahu s Vignou

Vasseur pod tlakem? Teruzzi mluví o konci vztahu s Vignou

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