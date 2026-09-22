Vasseur pod tlakem? Teruzzi mluví o konci vztahu s Vignou

Pro Ferrari to byl velmi náročný měsíc, který se od návratu F1 po letní přestávce ocitl v titulcích médií ze všech těch nesprávných důvodů.
Když se F1 na léto zastavila, Lewis Hamilton stále bojoval o svůj osmý titul mistra světa a byl nejvážnějším soupeřem hvězdy Mercedesu Andrey Kimiho Antonelliho.
Avšak pouhé tři velké ceny později se jeho tehdejší 50bodová ztráta více než zdvojnásobila na 101 bodů, přičemž mezi sedminásobným mistrem světa a Charlesem Leclercem vzniklo po střetech na Velké ceně Nizozemska a Itálie obrovské napětí uvnitř týmu.
Problém s „plánem B“ Ferrari
Devět závodů před koncem sezóny má Hamilton matematicky stále šanci na zisk mistrovského titulu, ale realisticky by k jeho zisku od této chvíle byl zapotřebí zázrak.
A vzhledem k tomu, že jeho naděje na titul vyprchaly, se šéf Ferrari Fred Vasseur dostal pod palbu kritiky za to, že neučinil rozhodnější kroky a nevyhlásil Hamiltona za letošního jezdce číslo jedna, vzhledem k jeho lepší bodové pozici ve srovnání s týmovým kolegou.
Nyní, v rámci dalšího dramatu kolem Ferrari, italský novinář Teruzzi také tvrdí, že Vasseurův vztah s generálním ředitelem Ferrari Benedettem Vignou je v podstatě neexistující.
„Je to každoroční téma, které se vrací, protože vedení je takové, jaké je,“ řekl Teruzzi na YouTube kanálu Terruzzi Racconta.
„Vztah s Benedettem Vignou již neexistuje.“
Teruzzi pokračoval a nastínil problémy spojené s tím, co se považuje za „plán B“ Ferrari, tedy najmutí Antonella Coletty namísto Vasseura. Coletta je již dlouho považován za budoucího šéfa týmu Ferrari.
Ve Ferrari působí od roku 1997 a v současné době vede oddělení vytrvalostních závodů, kde tým nedávno zaznamenal úspěch v podobě vítězství v Poháru konstruktérů WEC v roce 2025.
Teruzzi však varoval, že vedení operací Ferrari ve formuli 1 je zcela jiná liga a že Coletta je dost chytrý na to, aby to věděl, a proto se ptá, proč by k takové změně vůbec přistoupil.
„Ve skutečnosti probíhá diskuse,“ pokračoval Teruzzi. „Podle mého názoru však chybí plán B, protože plán B je vždy refrénem Antonella Coletta, který to nechce a nemá s tím zkušenosti. Mám na mysli to, že jako šéf týmu vede jiný závodní tým s vozem postaveným firmou Dallara v situaci, která je zcela odlišná od F1.“
„Coletta si to podle mého názoru dobře uvědomuje, a proč by měl opustit pozici, která mu zajišťuje dominantní postavení a prestiž, kvůli situaci, která by mohla být terčem kritiky nebo by mohla být snadno zpochybněna?“