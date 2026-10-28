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Jednoduchý trdelník na plechu z trouby a bez speciálních forem. Nadýchané těsto, skvělá chuť

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Když chci upéct něco slavnostnějšího, ale nechce se mi motat těsto na trdlo a hlídat každou otočku, přijde na řadu tenhle trdelník netrdelník na plechu. Je z obyčejných surovin, těsto po upečení zůstane měkké a hebké jako peříčko a nahoře stačí vrstva ořechů se skořicovým cukrem. U nás doma mizí ještě lehce teplý, nejčastěji odpoledne ke kávě.
Obrázek k receptu s názvem Když chcete trdelník bez zbytečné práce: tahle verze na plechu je hebká a nádherně nadýchaná

Obrázek k receptu s názvem Když chcete trdelník bez zbytečné práce: tahle verze na plechu je hebká a nádherně nadýchaná

Zdroj: Foto: Dvě v troubě, Když chcete trdelník bez zbytečné práce: tahle verze na plechu je hebká a nádherně nadýchaná
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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