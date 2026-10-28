Jednoduchý trdelník na plechu z trouby a bez speciálních forem. Nadýchané těsto, skvělá chuť

Trdelník mám ráda, o tom žádná. Jenže motat těsto kolem trdla se mi doma většinou nechce, takže nakonec vytáhnu plech a upeču tuhle verzi „trdelník netrdelník“. Suroviny jsou úplně obyčejné, nic se nemusí shánět po specialitách, a těsto po upečení zůstane měkké, skoro jako peří. Nahoru přijde pořádná vrstva ořechů se skořicovým cukrem. U nás se krájí často ještě vlažný, většinou ke kávě někdy odpoledne.
Na tomhle receptu je fajn, že se tváří trochu svátečně, ale práce kolem něj není nijak dramatická. Klasický trdelník se dělá z
navinutého na válec, což je v domácí kuchyni přece jen jiná akce. Plechová varianta je kynutého těsta prostší a praktičtější, ale chuťově pořád drží směr, který od trdelníku člověk čeká. Výsledek je měkký, voňavý a krásně vláčný. Nejlepší bývá v den upečení, kdy povrch ještě trochu křupne a střídka uvnitř zůstává nadýchaná skoro jako u buchty.
Jedna drobnost z kuchyně: Když se těsto lepí na ruce, není dobré ho hned zasypat další moukou. Stačí si dlaně lehce poprášit, případně je namočit do vody a těsto na plechu roztáhnout prsty. Zůstane pak lehké a hebké, ne hutné a zbytečně utažené. Trdelník má delší příběh, než by se zdálo
Hned na začátku je fér říct, že tohle není klasický trdelník v tradiční podobě. Ten se připravuje z pruhů
kynutého těsta, které se navíjejí na trdlo, tedy válec, a pečou se do dutého tvaru. Historické přehledy i kulinářské texty ho spojují s územím dnešního Slovenska, Maďarska a Sedmihradska, odkud se později rozšířil dál. Některé prameny připomínají také starší výskyt na jihovýchodní Moravě.
Dnešní popularita trdelníku je hodně spojená s městskými stánky a sladkými verzemi se skořicí, ořechy nebo krémem.
Skalický trdelník získal v roce 2007 chráněné zeměpisné označení v EU. Tahle plechová úprava si z původního pečiva bere hlavně chuť: kynuté těsto, máslo, ořechy a skořici. Postup je zjednodušený tak, aby se dal udělat bez speciálního náčiní. V běžné kuchyni je to docela rozumný kompromis. Recept na hebký „trdelník netrdelník“ na plechu
Počet porcí: přibližně 12 kousků Doporučený plech: 27 × 35 cm Ingredience, které budeme potřebovat 450 g polohrubé mouky 250 ml mléka pokojové teploty 100 g krupicového cukru 80 g rozpuštěného másla 25 g čerstvého droždí 3 lžíce rumu 3 žloutky 1 balíček vanilkového cukru 1 špetka soli 150 g mletých nebo nasekaných ořechů 1-2 bílky na potření těsta Domácí skořicový cukr 90 g krupicového cukru 10 g mleté skořice Postup přípravy plechového trdelníku
1. Začněte
kváskem. Do menší misky rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru a trochu vlažného mléka z odměřeného množství. Nechte stát v teple asi 15-20 minut, dokud se nahoře neukáže pěna a pár bublinek.
2. Do větší mísy nasypte
mouku, zbytek cukru, vanilkový cukr a ke kraji přidejte sůl. Potom vlijte vzešlý kvásek, zbylé mléko, rozpuštěné máslo, rum a přidejte žloutky.
3. Vypracujte hladké, spíš měkčí
kynuté těsto. Klidně to nechte na robotu nebo domácí pekárně s programem těsto, ale jde to i vařečkou, jen to chce pár minut trpělivosti. Těsto má zůstat volnější. Díky tomu pak nebývá suché ani těžké. Foto: Dvě v troubě
4. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte
těsto kynout asi 30 minut. V chladnější kuchyni mu dopřejte trochu víc času. Podstatné je, aby viditelně nabylo.
5. Vykynuté
těsto přesuňte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a krátce ho propracujte. Pokud lepí, pomozte si moukou opatrně. Moc mouky by mu vzalo část nadýchanosti.
6. Plech o velikosti přibližně
27 × 35 cm vyložte pečicím papírem. Těsto na něj přeneste a prsty roztáhněte do celé plochy. Dobře fungují ruce namočené ve vodě; těsto se tolik nechytá, netrhá se a člověk s ním nezápasí půl odpoledne. Foto: Dvě v troubě
7. Na plechu nechte
těsto ještě dokynout, zhruba 20–30 minut. Mezitím promíchejte cukr se skořicí a připravte si ořechy, ať pak nejde všechno narychlo. Foto: Dvě v troubě
8. Ze zbylých
bílků odeberte potřebné množství a lehce je prošlehejte vidličkou. Vykynuté těsto jimi potřete. Ořechy se pak na povrchu lépe zachytí a moučník při pečení hezky zezlátne.
9. Povrch rovnoměrně posypte
ořechy. Hodí se lískové ořechy, mandle, vlašské ořechy nebo směs toho, co máte zrovna doma. Pokud ořechy použít nemůžete, upečte těsto bez nich a po vytažení z trouby ho zasypte skořicovým nebo vanilkovým cukrem. Plech vložte do trouby předehřáté na 180 °C
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10. Pečte přibližně
20-25 minut, až povrch zezlátne. Trouby pečou každá trochu jinak, takže ke konci se vyplatí se na plech aspoň jednou podívat.
11. Hned po vytažení z trouby posypte horký moučník připraveným
skořicovým cukrem. Teplo cukru pomůže, aby se na povrchu lehce přichytil a vytvořil voňavou vrstvu.
12. Nechte moučník aspoň chvíli zchladnout, potom ho nakrájejte na řezy a podávejte nejlépe ještě tentýž den. Když zbyde, přikryjte ho utěrkou nebo uložte do dózy. Druhý den bývá pořád dobrý, jen vrchní vrstva už nebývá tak křupavá.
Ještě pár rad na závěr k trdelníku na plechu Větší plech raději neberte. Těsto by se roztáhlo do nízké vrstvy a při pečení by se snadněji vysušilo. Rum v těstě nepůsobí ostře, spíš moučníku dodá vůni a chuť trochu zakulatí. Krájet se vyplatí až po krátkém zchladnutí. Ořechový povrch pak tolik neopadává a řezy drží hezčí tvar. Chcete-li výraznější povrch, nasypte polovinu skořicového cukru hned po upečení a druhou část až asi po pěti minutách. První dávka se částečně rozpustí, druhá zůstane víc sypká. Je to drobnost, ale na talíři i v chuti je poznat.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
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