Kolik si vydělá cukrářka v předvánočním shonu za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Krabice vánočního cukroví od vyhlášené cukrárny dnes stojí podobně jako velký týdenní nákup. Kdo podle toho odhaduje, jak si vedou ženy, které rohlíčky tvarují a košíčky plní, nejspíš se splete. Brada opravdu může spadnout, jen z jiného důvodu, než by člověk čekal.
Co letos zaplatíte za cukroví z cukrárny
Zavedené cukrárny si podle průzkumu magazínu Kupi řeknou pro Vánoce 2026 obvykle o 1 300 až 1 990 Kč za kilogram. Drobné cukrářky, které sbírají zakázky přes sociální sítě, vycházejí znatelně levněji. Většina podniků přitom proti loňsku zdražila a první z nich začaly objednávky přijímat s velkým předstihem.
Zavedené cukrárny si letos za kilogram vánočního cukroví řeknou obvykle 1 300 až 1 990 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR, pro týž magazín vysvětlil, že výrobce letos tlačí hlavně dražší provoz, od energií až po mzdy.
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Úplně jinak vypadají čísla na výplatní pásce. Podle nejnovější celoroční statistiky ministerstva práce za rok 2025 činila mediánová hrubá mzda cukrářů v soukromé sféře 28 176 Kč měsíčně, tedy výrazně méně, než ve stejném roce činila mediánová mzda všech zaměstnanců v Česku. Polovina cukrářů tedy brala méně a polovina víc. Čtyři z pěti zaměstnaných cukrářů si přišli na 21 548 až 42 707 Kč hrubého.
Pro představu stačí jednoduché srovnání. Za celou hrubou měsíční mzdu z roku 2025 by si typická cukrářka při letošních cenách koupila zhruba 14 kilogramů cukroví z nejdražších cukráren, tedy zboží, které sama vyrábí.
Novější mzdy podle jednotlivých profesí zatím zveřejněné nejsou a výdělek za samotný prosinec statistika zvlášť neuvádí. Mzdovou statistiku od roku 2026 přebírá Český statistický úřad a údaje za tento rok zveřejní až po prověření nového způsobu zpracování.
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V cukrárnách jsou předvánoční týdny vrcholem sezony. Práce se navíc rozkládá do etap. Druhy, kterým odležení prospívá, se pečou s velkým předstihem, kdežto kousky s krémem vydrží nejkratší dobu, a tak na ně dojde až v posledních dnech před svátky. Zpěvačka Kamila Nývltová, která peče cukroví na objednávku se svým týmem v profesionální pekárně, v rozhovoru pro Deník v prosinci 2024 popsala, že ve dvou týdnech kolem první a druhé adventní neděle pečou osm až deset hodin denně.
Zaměstnankyni se takové nasazení může do výplaty propsat hlavně přes přesčasy. Zákoník práce za ně v pracovním poměru přiznává vedle mzdy i příplatek, pokud se zaměstnankyně se zaměstnavatelem nedohodne na náhradním volnu. Nárok na příplatek nevzniká, když je mzda ve smlouvě sjednaná už s přihlédnutím k případným přesčasům. Kolik přesčasových hodin ve skutečnosti přibude, se navíc liší podle provozu.
Pekařky na objednávku a jejich skutečný zisk
Jiný příběh mají ženy, které pečou samy na zakázku. Domácí nabídky v inzerátech se pro Vánoce 2026 pohybují zhruba od 500 do 1 000 Kč za kilogram. Celá tahle částka ale pekařce nezůstane. Velkou část utržených peněz spolknou výdaje na výrobu a zbytek musí pokrýt hodiny ruční práce, bez kterých se jemné kousky neobejdou.
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Kapacita domácí pekařky je navíc omezená. O tom, kolik cukroví do Vánoc stihne upéct, rozhoduje volný čas a velikost trouby, a když má plno, nové objednávky už nebere. Kdo cukroví peče na prodej soustavně a s cílem vydělat, potřebuje řemeslnou živnost „Pekařství, cukrářství“. Za soustavné podnikání se obvykle považuje i pravidelné nabízení cukroví cizím lidem přes inzeráty nebo sociální sítě.
Kolik cukroví domácí pekařka do Vánoc stihne, určuje hlavně její volný čas a velikost trouby. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na co myslet, než si krabici objednáte
Než pošlete objednávku domácí pekařce, zeptejte se, z čeho peče a jaké alergeny cukroví obsahuje. Kdo nechce v prosinci shánět náhradu na poslední chvíli, měl by si krabici zamluvit co nejdřív, protože oblíbené cukrárny i domácí pekařky mívají volná místa rychle obsazená.
Kousky s krémem si raději vyzvedněte osobně. Lidé z oboru upozorňují, že krémovým kouskům výkyvy teplot při převozu škodí a cukroví pak vydrží kratší dobu.
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Zdroje: https://nsp.cz/jednotka-prace/cukrar, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS_M8r.xlsx, https://csu.gov.cz/statistika/struktura-mezd-zamestnancu, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/vanocni-cukrovi-objednavky-zari-ceny-suroviny, https://energozrouti.cz/clanek/prodej-vanocniho-cukrovi-jak-na-to-legalne, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/cukrar, https://www.denik.cz/spolecnost/kamila-nyvltova-cukrovi/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48882-ceny-vanocniho-cukrovi-2026