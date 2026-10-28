Popelář Martin našel u popelnice vyhozený půlmilion. Za poctivost mu poděkoval primátor

Popelář Martin našel u popelnice vyhozený půlmilion. Za poctivost mu poděkoval primátorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Popelář Martin našel u popelnice vyhozený půlmilion. Za poctivost mu poděkoval primátorZdroj: Policie České republiky, Barbora Hájková
Článek byl publikován 28.10.2026 05:31
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