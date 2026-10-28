Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Popelář Martin našel u popelnice vyhozený půlmilion. Za poctivost mu poděkoval primátor

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zelená taška vyhozená u popelnice zaujala během pracovní směny plzeňského popeláře. Uvnitř vzápětí objevil poklad. Bylo tam 20 tisíc eur, tedy v přepočtu téměř půl milionu korun! Muž nález ohlásil policii. Za jeho poctivost mu teď na radnici poděkoval primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO).
Popelář Martin našel u popelnice vyhozený půlmilion. Za poctivost mu poděkoval primátor

Popelář Martin našel u popelnice vyhozený půlmilion. Za poctivost mu poděkoval primátor

Zdroj: Policie České republiky, Barbora Hájková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:31

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Hokejisté Plzně udolali poslední Olomouc 3:2 v prodloužení, rozhodl Lalancette
Hokejisté Plzně udolali poslední Olomouc 3:2 v prodloužení, rozhodl Lalancette
ODS zrušila místní organizaci na Slovanech, půlka jejích zastupitelů šla s ANO do koalice.
ODS zrušila místní organizaci na Slovanech, půlka jejích zastupitelů šla s ANO do koalice.

Výkonná rada ODS odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň - Slovany. Důvodem je povolební situace na druhém...

Konec kolon na hlavním tahu Plzeň–Klatovy. U Lužan zprovozní novou okružní křižovatku
Konec kolon na hlavním tahu Plzeň–Klatovy. U Lužan zprovozní novou okružní křižovatku

Konec dlouhých kolon a nekonečného čekání na velmi frekventované silnici I/27 na trase Plzeň–Klatovy. U...

Šokující množství opilých a zdrogovaných řidičů odhalili policisté v Plzeňském kraji
Šokující množství opilých a zdrogovaných řidičů odhalili policisté v Plzeňském kraji

Celkem 14 řidičů pod vlivem alkoholu odhalili policisté při silničních kontrolách v Plzeňském kraji během...

Plzeňané vyrazí do ulic na podporu ČT a Českého rozhlasu, protest bude na státní svátek
Plzeňané vyrazí do ulic na podporu ČT a Českého rozhlasu, protest bude na státní svátek

Na protest proti vládnímu záměru zrušit koncesionářské poplatky České televizi (ČT) a Českému rozhlasu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.