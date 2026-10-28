Mám 2 jablka a 1 hrnek tvarohu. Místo štrúdlu peču dezert z 1 formy, který rodina sní dřív, než vychladne

Na lince leží dvě jablka, v lednici zbyl tvaroh a v chlebníku čeká pár okoralých rohlíků. Na štrúdl by se to hodilo, jenže v obyčejný všední večer se do válení těsta nikomu nechce. Existuje moučník se stejnou vůní skořice a pečených jablek, který se jen naskládá do formy a o zbytek se postará trouba.
Chuť štrúdlu bez válení těsta
Jablečný štrúdl stojí na jablkách, rozinkách, skořici a opražené strouhance. Než ale přijde do trouby, musíte těsto rozválet, poklást náplní a opatrně zarolovat. Samotné pečení pak trvá dalších 40–50 minut.
Podobnou chuť nabízí žemlovka a dá mnohem méně práce. V pekáči nebo zapékací misce se v ní střídají vrstvy bílého pečiva nasáklého sladkým mlékem s vejci a vrstvy jablek posypaných skořicí. Když mezi ně přidáte tvaroh, vznikne tvarohová žemlovka. V jídelnách se dokonce vařila podle někdejších československých norem, které měla jablková i tvarohová žemlovka každá zvlášť. Doma ji ovšem upečete podle své chuti a s tím, co zrovna máte.
Přečtěte si také: Tenhle salát z lahůdek zbožňuje celé Česko. Kvůli jeho 2 jménům se ale Češi hádají dodnes Jablka posypaná skořicí se v žemlovce střídají s vrstvami pečiva nasáklého mlékem s vejci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl mezi oběma moučníky přehledně shrnuje tabulka:
Srovnání Jablečný štrúdl Žemlovka Hlavní suroviny jablka, rozinky, skořice, opražená strouhanka bílé pečivo nasáklé sladkým mlékem s vejci, jablka posypaná skořicí, případně tvaroh Práce před pečením rozválet těsto, poklást náplní, opatrně zarolovat naskládat vrstvy do formy Doba pečení 40–50 minut zhruba 35 minut při 180 °C Co vytáhnout z lednice
Na menší formu vám stačí:
dvě jablka, zhruba 250 gramů tvarohu, tři vejce, 400 ml mléka, dvě lžíce cukru, sáček vanilkového cukru, mletá skořice, máslo na vymazání formy.
Formu předem vymažte máslem, aby se spodní vrstva nepřichytila ke dnu.
Přečtěte si také: Kuchařky ze školních jídelen to dělají desítky let. Rajská omáčka díky 1 kroku nikdy nezkysne
Na druhu pečiva tolik nezáleží. Poslouží čtyři větší máslové loupáky, tradiční česká žemlovka se ovšem dělá ze starších rohlíků nebo veky a uplatní se i kousek vánočky, kterou nikdo nedojedl. Okoralé kusy se sem hodí nejvíc, protože právě na jejich zužitkování byl tenhle moučník odjakživa vymyšlený.
Vrstvení zvládnete za pár minut
Postup je jednoduchý:
Rohlíky nebo loupáky rozkrájejte na kolečka a vyskládejte z nich na dně formy souvislou vrstvu. Přes hrubé struhadlo na ně rovnou nastrouhejte jablka a navrch lžící rozetřete první porci tvarohu. Do misky nalijte mléko, rozklepněte do něj vejce, nasypte obyčejný i vanilkový cukr a vše metličkou rozšlehejte. Spodní patro touto zálivkou zlehka prolijte a zbytek si nechte na další vrstvy. Pak celé skládání zopakujte. Navrch patří opět pečivo, takže jablka i tvaroh zůstanou schované uvnitř a povrch se hezky zapeče. Zbylou zálivkou zalijte horní vrstvu pečiva a povrch zakončete tenkým popraškem skořice.
Při 180 °C se žemlovka peče přibližně 35 minut. Z trouby ji vytáhněte, až horní vrstva pečiva chytne zlatavou barvu.
Přečtěte si také: Zapomeňte na bramborový salát. Češky letos chystají na Vánoce 1 přílohu, po které nikoho netlačí žaludek Jaká jablka a jaký tvaroh
Nejvíc chuti dodají jablka s výraznější kyselostí. „Jablka na žemlovku by měla být trochu kyselá,“ uvedl pro Forbes Ondřej Kynčl, šéfkuchař smíchovského bistra Bockem. Sám v Praze nejčastěji sahá po zelených Granny Smith, které jsou pevné a příjemně nakyslé. Když máte doma sladší odrůdu, vyplatí se podle toho upravit množství cukru.
Tvaroh můžete dát do vrstev rovnou z vaničky, případně ho předem vyšlehejte do hladka, aby se lépe roztíral a v troubě zůstal vláčný. Kdo má rád štrúdlovou klasiku, přimíchá ještě hrst rozinek namočených v rumu.
Tvaroh můžete do vrstev dát rovnou z vaničky, vyšlehaný se ale lépe roztírá a v troubě zůstane vláčný. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nejlepší je ještě teplá
Nejvíc chutná čerstvě z trouby, i vychladlá ale obstojí. Doma se k vychladnutí ovšem málokdy dostane, protože vůně skořice přiláká strávníky ke stolu dřív, než stihnete odložit chňapku.
Přečtěte si také: Brambory na zimu nikdy neskladujte vedle tohoto. Většina Čechů to dělá a za měsíc je vyhazuje
Kdo chce slavnostnější verzi, může žemlovku na konci přikrýt sněhem z bílků dalších vajec a nechat ho v troubě krátce opéct. Jiným chutná nejvíc s obyčejnou křupavou kůrkou a trochou moučkového cukru.
Vrstvený nákyp z pečiva a jablek nemají jen Češi. V Rakousku a Německu pečou velmi podobný moučník, kterému se tam říká Scheiterhaufen. U nás ho zase leckde znají pod jménem zemlbába a ať mu říkáte jakkoli, z hrnku tvarohu a dvou jablek vznikne teplá večeře pro celou rodinu.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemlovka, https://www.rohlik.cz/chef/393-zemlovka, https://forbes.cz/srdcovky-sefkucharu-ondrej-kyncl-z-bockem-a-jeho-zemlovka/, https://www.austria.info/cs/recepty/jablecny-strudl/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-recepty-kouzleni-s-jablky-recepty-na-crumble-zemlovku-pecenou-perlicku-a-kachnu-40413356, https://sita.sk/byvaniehrou/kedysi-jedlo-chudobnych-dnes-hit-modernych-kaviarni-tento-dezert-poznali-uz-nasi-stari-rodicia/