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Automaty v ČSSR prodávaly sodovku, cigarety i žvýkačky za korunu. Sběratelé za ně platí cenu auta, rozhoduje slitina, kterou průmysl přestal odlévat

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Kdo v sedmdesátých nebo osmdesátých letech hodil dvacetihaléř do nápojového automatu na nádraží, sotva tušil, že o půl století později bude tentýž přístroj předmětem sběratelského zápalu.
Automaty v ČSSR prodávaly sodovku, cigarety i žvýkačky za korunu. Sběratelé za ně platí cenu auta, rozhoduje slitina, kterou průmysl přestal odlévat

Automaty v ČSSR prodávaly sodovku, cigarety i žvýkačky za korunu. Sběratelé za ně platí cenu auta, rozhoduje slitina, kterou průmysl přestal odlévat

Zdroj: Julie Alexander / Creative Commons / CC BY-SA 2.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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