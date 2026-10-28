Tchyně nevěřila, že tuhle svatomartinskou husu peču bez sádla. Kůže křupala a recept chtěla celá rodina

Kdo někdy chystal husu na svatého Martina, skoro jistě slyšel radu, že bez pořádné dávky sádla maso vyschne. Starší generace na ni nedá dopustit a nad pekáčem bez sádla kroutí hlavou. Husa si ale vystačí sama a ta nejkřupavější kůrčička vzniká postupem, při kterém se tuk z husy co nejvíc vypéká ven.
Odkud se vzala rada se sádlem
Nejeden recept radí husu před pečením zalít sádlem jako pojistku proti suchému masu. Tenhle postup má smysl hlavně u konfitovaných stehen, která se několik hodin pečou celá zalitá tukem a teprve na závěr se krátce opečou dozlatova.
U celé husy je to práce navíc. Husa patří mezi hodně tučnou drůbež a během pečení ze sebe pustí tolik vlastního sádla, že ho po upečení ještě slijete do sklenice. Přidaný tuk zvenku kůži jen ztěžuje cestu ke křupavosti, protože křupavost vzniká teprve tehdy, když tuk a vlhkost z povrchu zmizí.
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S přípravou začněte den předem:
Husu vybalte a kuchyňskými utěrkami ji pečlivě vysušte zvenku i v dutině. Pod tekoucí vodou ji neoplachujte, stříkající voda by roznesla bakterie ze syrového masa po kuchyni. Čím sušší kůže do trouby jde, tím snáz se opeče dozlatova, protože vlhkost na povrchu by ji nejdřív jen dusila. Odřízněte krk a špičky křídel a k nim i přebytečnou kůži a velké kusy tuku kolem stehen a v dutině. Nic z toho nevyhazujte, všechno se ještě bude hodit. Husu bohatě osolte a posypte celým kmínem, a to i uvnitř. Osolenou husu uložte do lednice a vytáhněte ji až druhý den, sůl mezitím stihne proniknout do masa.
Do dutiny můžete vložit pár jablek nakrájených na čtvrtky, díky nimž maso zevnitř tolik nevysychá.
Propíchnout kůži a položit husu nad pekáč
Před pečením projeďte kůži vidličkou po celém těle, nejvíc na bocích a stehnech. Pozor, propichujte jen kůži a do masa nezajíždějte. Drobnými otvory pak podkožní tuk při pečení snadno vyteče ven.
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Hlavní trik spočívá v tom, kam husu v troubě položíte. Mřížku zasuňte zhruba doprostřed trouby a husu na ni položte prsní stranou vzhůru. O patro níž patří pekáč s trochou vody, kam přihodíte odříznutý krk, špičky křídel i ostatní odřezky, které šťávě na dně dodají výraznější chuť. Sádlo, které z husy během pečení stéká, se tak sbírá dole pod ní. Obracet ji během pečení není potřeba, protože horký vzduch ji obtéká shora i zespodu. Kdybyste husu položili jen na nízký rošt uvnitř pekáče, její spodek by zůstal v páře a spíš by se dusil.
Pomalu, a nakonec pořádně zprudka
Husa se peče pomalu při nízké teplotě zhruba mezi 100 a 140 °C a počítejte s tím, že to zabere několik hodin. Čím nižší teplota, tím déle, a někdo ji proto dává do trouby večer a vytahuje ráno. Jakmile hladina tuku v pekáči výrazně stoupne, část ho naberte naběračkou a odlijte do jiné nádoby.
Křupavost přichází až na úplném konci. Jakmile je maso měkké, zvyšte teplotu na 220 °C a nechte husu zhruba 15 až 20 minut zezlátnout. V tomhle žáru se kůže dosuší a pak pod nožem hlasitě křupe. V téhle fázi u trouby raději zůstaňte a husu hlídejte, ať se nepřipálí.
Přečtěte si také: Zapomeňte na bramborový salát. Češky letos chystají na Vánoce 1 přílohu, po které nikoho netlačí žaludek Křupavou kůrčičku dodá huse až závěrečné zezlátnutí při 220 °C, které trvá zhruba 15 až 20 minut. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Fáze Teplota Doba Na co dát pozor Pomalé pečení zhruba 100 až 140 °C několik hodin nahromaděné sádlo z pekáče odebírat Závěrečné zezlátnutí, jakmile je maso měkké 220 °C zhruba 15 až 20 minut zůstat u trouby a hlídat, ať se husa nepřipálí Jak poznat, že je hotovo
Měkkost poznáte hlavně podle kloubů. Stehno nebo křídlo by mělo snadno povolit a dát se lehce otočit, přičemž maso samo odstupuje od kosti. Když píchnete do nejsilnějšího místa prsou, šťáva z vpichu by měla mít světle žlutou barvu. Nejjistější je ale vpichový teploměr, který v nejsilnější části stehna mimo kost ukáže aspoň 74 °C. Pokud si nejste jistí, nechte husu v troubě ještě chvíli.
Tuk, který se nasbíral pod mřížkou, je škoda vylít. Obsah pekáče nechte chvíli odstát, aby se sádlo oddělilo od vody a výpeku, a do čisté sklenice přelijte jen horní vrstvu sádla. Zbytky vody by ho brzy zkazily, čisté sádlo ale v lednici vydrží dlouho. Namažete ho na čerstvý chléb se špetkou soli, usmažíte na něm vajíčka nebo na něm upečete kořenovou zeleninu, takže z husy pečené bez sádla nakonec sádlo ještě získáte.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-recepty-na-svatomartinskou-husu-a-kachnu-40448832, https://www.rohlik.cz/chef/447-svatomartinska-husa, https://cnn.iprima.cz/nejlepsi-svatomartinske-recepty-pomalu-pecena-husa-i-rohlicky-zkuste-staroceskou-prilohu-452745, https://www.rohlik.cz/chef/22900-husa-se-sosem, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/poultry/duck-and-goose-farm-table, https://forbes.cz/na-svateho-martina-nejlepsi-je-husina-a-to-ta-pomalu-pecena/