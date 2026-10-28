Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nový projekt v Jihlavě nabídne 84 bytů. Devět z nich má být pro nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krajští radní plánují koupit dalších devět bytů, které mají rozšířit bytový fond Nemocnice Jihlava a mohou přilákat do města doktory. Včetně garážových stání vyjdou na necelých šedesát milionů.
Nový projekt v Jihlavě nabídne 84 bytů. Devět z nich má být pro nemocnici

Nový projekt v Jihlavě nabídne 84 bytů. Devět z nich má být pro nemocnici

Zdroj: Panorama Heulos
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:51

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Na Žďársku došlo k nehodě na kolejích. Člověk sražený vlakem zemřel
Na Žďársku došlo k nehodě na kolejích. Člověk sražený vlakem zemřel
Třináctiletý školák z Jihlavy je hrdina, hasiči ocenili jeho pomoc cyklistovi
Třináctiletý školák z Jihlavy je hrdina, hasiči ocenili jeho pomoc cyklistovi

Teprve třináctiletý Adam Přecechtěl ze ZŠ Kollárova v Jihlavě se zachoval jako opravdový hrdina. Na vlastní...

Stát chystá vyšší poplatky za vodu. Kdo na Jihlavsku pocítí zdražení nejvíc?
Stát chystá vyšší poplatky za vodu. Kdo na Jihlavsku pocítí zdražení nejvíc?

Voda může být v budoucnu dražší. Poslanecký návrh počítá se zvýšením poplatku za odběr podzemní vody ze...

U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před auty
U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před auty

U rybníka Jarošovský Kacíř na Třebíčsku osadí Kraj Vysočina trvalé zábrany, které budou navádět migrující...

Muž v Jihlavě vjel do zákazu, na rozkopané silnici upadl a zranil se
Muž v Jihlavě vjel do zákazu, na rozkopané silnici upadl a zranil se

Jihlavští policisté řešili v neděli dopoledne havárii muže na elektrické koloběžce, který vjel na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.