Proč by dvířka pračky neměla zůstávat po praní trvale otevřená. Toto uvádějí výrobci

Proč pračku po praní nenechávat zavřenou
Po skončení pracího programu zůstává v bubnu, na jeho stěnách i v gumovém těsnění voda. Pokud dvířka hned zavřeme, vlhkost se odpařuje pomaleji a uvnitř vzniká prostředí, ve kterém se mohou množit mikroorganismy. Výsledkem bývá zatuchlý zápach, který se někdy přenáší i na čerstvě vyprané prádlo.
Pomůže proto nechat dvířka po doprání nějakou dobu otevřená, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Důležité je také vyschnutí gumové manžety, jejíž záhyby zadržují vodu, vlákna a zbytky pracího prostředku.
Z toho ale nevyplývá, že pračka musí zůstávat otevřená nepřetržitě. Jakmile vnitřek vyschne, není nutné nechávat dvířka dokořán až do dalšího praní. Konkrétní doporučení se mohou lišit podle konstrukce spotřebiče, proto má smysl řídit se také návodem výrobce.
Ničí otevřená dvířka panty a gumové těsnění?
Rozšířená obava říká, že otevřená dvířka postupně zatíží panty a poškodí gumovou manžetu. Podle vyjádření společností Miele a Siemens však běžné ponechání dvířek otevřených takové následky mít nemá.
Miele uvádí, že závěsy jsou navrženy tak, aby dlouhodobě unesly vlastní hmotnost dvířek. Siemens zase vysvětluje, že u jeho praček samotné otevření dvířek nepředstavuje dodatečné namáhání, které by mělo poškodit panty nebo těsnění.
Není tedy důvod dvířka ze strachu před poškozením okamžitě zavírat. Zároveň ale není potřeba nechávat je trvale otevřená jen proto, aby pračka vyschla. Praktickým cílem je především odstranit zbytkovou vlhkost.
Kdy může být dlouhodobě otevřená pračka problém
Siemens upozorňuje na méně obvyklé podmínky, při kterých může gumové těsnění stárnout rychleji. Jde například o místa s přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a velmi suchým prostředím. Ultrafialové záření může gumu postupně zbavovat pružnosti a způsobovat její křehnutí.
Pozornost si zaslouží zejména pračky na chatách, chalupách nebo v rekreačních objektech, kde se používají jen občas. Pokud spotřebič stojí na slunci nebo v přehřáté místnosti, je rozumné nevystavovat jeho těsnění zbytečně dlouho těmto podmínkám. Vhodné řešení závisí na konkrétním modelu a umístění pračky.
V běžné domácnosti mimo přímé slunce však není třeba dělat z otevřených dvířek velký problém. Po doprání je nechte otevřené tak dlouho, aby mohl vnitřek vyschnout, a potom je klidně zavřete.
Nezapomínejte ani na zásuvku na prací prostředek
Vlhkost nezůstává jen v bubnu. Voda a zbytky pracího prostředku se hromadí také v dávkovací zásuvce. I tu je proto vhodné po praní nechat pootevřenou, aby mohla vyschnout.
Čas od času otřete gumovou manžetu, odstraňte z jejích záhybů vlasy a textilní vlákna a zkontrolujte, zda v nich nezůstávají cizí předměty. Zásuvku na prací prostředek pravidelně vyjměte a umyjte podle pokynů v návodu.
Pokud pračka zapáchá i přes běžnou údržbu, zkontrolujte také filtr a postupujte podle doporučení výrobce pro čištění spotřebiče. Samotné větrání totiž neodstraní všechny usazené zbytky pracích prostředků ani nečistoty.
Zdroje článku: chip.de, homesandgardens.com, homedit.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá