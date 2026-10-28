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Proč by dvířka pračky neměla zůstávat po praní trvale otevřená. Toto uvádějí výrobci

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Dennívýzva
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Po doprání prádla se vyplatí nechat dvířka pračky otevřená, aby mohl buben i gumové těsnění vyschnout. Neznamená to ale, že musí zůstat dokořán celý den nebo až do dalšího praní.
Proč by dvířka pračky neměla zůstávat po praní trvale otevřená. Toto uvádějí výrobci

Proč by dvířka pračky neměla zůstávat po praní trvale otevřená. Toto uvádějí výrobci

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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