Kreveta bez končetin s lebkou místo hlavy se šíří Atlantikem. Původem je z Japonska a loví vše, co jí přijde do cesty

Představte si tvora dlouhého tři a půl centimetru, průsvitně oranžového, s trnitým hřbetem a párem mohutných kleští, který se kolébá na konci rybářského lana jako miniaturní kudlanka. Na první pohled vypadá, jako by mu chyběly nohy: střední kráčivé končetiny skutečně nemá, místo nich se drží hákovitými zadními nožkami a přední část těla nechává volně vlát v proudu. Hlava srostlá s prvním hrudním článkem připomíná kostěnou masku, a právě díky tomu si vysloužil přezdívku „kostrová kreveta“. Jenže skutečný důvod, proč se o něj zajímají biologové od Washingtonu po Tromsø, nemá nic společného se vzhledem. Jde o to, co dokáže s ekosystémem, jakmile se někam dostane.
Z Japonského moře na oba břehy Atlantiku
Původní domov Caprella mutica neleží jen v Japonsku, jak napovídá zlidovělé jméno. První vědecký popis pochází z roku 1935, a to ze zálivu Petra Velikého u dnešního Vladivostoku. Druh byl následně doložen z Hokkaidó, zálivů Mucu a Akkeši i jezera Saroma, jeho přirozený areál obepíná severovýchodní Asii kolem Japonského moře.
Přeskok přes Pacifik se datuje do roku 1973, kdy se kreveta objevila v Kalifornii. Do Evropy dorazila o dvě dekády později: první nepůvodní evropský záznam pochází z Nizozemska v roce 1994. Od té doby se rozlila jako inkoustová skvrna po mapě:
Západní Atlantik: záliv sv. Vavřince, Newfoundland, Nový Brunšvik, Québec, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland. Východní Atlantik: Nizozemsko, Belgie, severní Francie, Německo, Skotsko, Irsko, Norsko, severozápadní Španělsko a švédský Skagerrak na prahu Baltského moře.
A v roce 2025 přibyl podle
studie v časopise NeoBiota první potvrzený záznam z Chile. Kostrová kreveta už dávno není jen severoatlantický problém. Agresivní, ale ne tak, jak si myslíte
Slovo „predátor“ vyvolává obraz žraloka nebo lví ryby. Caprella mutica loví jinak, tiše, zdola, v měřítku milimetrů. Filtruje drobné částice z proudící vody, spásá řasy, sbírá detrit a při tom všem aktivně napadá rané vývojové fáze přisedlých bezobratlých, například larvy sumky Ciona intestinalis. Ve foulingových společenstvech, tedy v tom živém povlaku, který pokrývá ponořené konstrukce, její přítomnost prokazatelně snižuje úspěšnost usazování dalších druhů.
Laboratorní experimenty týmu Robyn Shucksmithové z roku 2009 ukázaly, že kostrová kreveta vytlačila dva původní evropské druhy caprellidů z omezeného prostoru během pouhých 48 hodin, a to i při desetkrát nižší počáteční hustotě, než měl jeden z rezidentních druhů. V přírodě pak vytváří kolonie o hustotách stovek tisíc jedinců na metr čtvereční. Na rybích farmách v Severním moři tyto masy ucpávaly sání čerpadel klecových chovů a konkurovaly mušlovým kulturám. Nejde o mořské monstrum. Jde o organismus, který v obrovských počtech přepisuje pravidla obsazenosti povrchů.
Člověk jako taxislužba
Paradox kostrové krevety spočívá v tom, jak se šíří. Nemá planktonické larvální stadium, mláďata se líhnou rovnou jako zmenšené kopie dospělců, přichycená na substrátu. Přirozeně by se tedy stěží dostala dál než pár desítek metrů. Jenže právě tady vstupuje do hry lidská mořská infrastruktura.
Lodní trupy, balastová voda, lana, bóje, sítě, servisní čluny akvakultur, přesuny pacifických ústřic mezi farmami, to všechno funguje jako síť přestupních stanic.
Mezinárodní námořní organizace (IMO) proto biofouling označuje za jednu z hlavních cest přenosu invazních mořských druhů. A offshore konstrukce (větrné elektrárny, ropné plošiny, navigační bóje) přidávají do otevřeného moře umělé povrchy, na kterých se kreveta usadí a z nichž kolonizuje další okolí.
Druh navíc snese široké rozpětí teplot i salinity. Studie Ashtonové a kolegů z roku 2007 ukázala, že fyziologické limity samy o sobě nevysvětlují současné hranice rozšíření, hlavním motorem expanze je doprava, ne klima. Oteplování oceánů může posouvat okraje vhodného areálu, ale bez lidských plavidel a staveb by se kreveta z Japonského moře nikam nedostala.
Co s tím lze dělat
Jakmile se Caprella mutica v nové lokalitě usadí, úplná likvidace je prakticky nereálná.
Smithsonianův institut to v letošním přehledu shrnul jednou větou: „Jakmile jsou tady, zůstanou.“ Management se proto soustředí na prevenci dalšího přenosu: Pro lodě: účinný antifoulingový nátěr, pravidelné čištění trupu i skrytých míst (chladicí vstupy, kormidlové kapsy, podvodní příruby), vytažení z vody při čištění, zachycení mycí vody a biologického odpadu. Pro akvakultury: čištění sítí, lan a bójí před přesunem mezi farmami, odstranění nárostů před rozmnožovací sezonou, kontrola servisních plavidel. Obecně: zásada „vyčisti, vypusť, vysuš“ před každou plavbou do nové oblasti.
VIDEO
Časování je klíčové. Čistit po rozmnožovací sezoně znamená čistit pozdě, uvolněná mláďata už sedí na dalším laně o přístavní hráz dál.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková