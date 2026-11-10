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Nový účes ještě před návštěvou kadeřnictví: Objevte aplikace, díky kterým si změnu vyzkoušíte nanečisto

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Přemýšlíte o ofině, kratším mikádu nebo úplně jiné barvě vlasů, ale nejste si jistí, jestli vám změna bude slušet? Díky aplikacím a online nástrojům pro virtuální zkoušení účesů si můžete různé varianty prohlédnout přímo na vlastní fotografii. Důležité je jen vědět, které z nich vyzkoušet, jak poříd
Nový účes ještě před návštěvou kadeřnictví: Objevte aplikace, díky kterým si změnu vyzkoušíte nanečisto

Nový účes ještě před návštěvou kadeřnictví: Objevte aplikace, díky kterým si změnu vyzkoušíte nanečisto

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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