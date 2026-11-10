Nový účes ještě před návštěvou kadeřnictví: Objevte aplikace, díky kterým si změnu vyzkoušíte nanečisto

Blížící se vánoční večírky, silvestrovské oslavy a plesová sezóna mohou být důvodem, proč mnozí zatouží po změně
vzhledu. Někdy stačí nový odstín vlasů, jindy člověk začne uvažovat o ofině nebo radikálnějším zkrácení. Jenže zatímco nový outfit můžete po jednom večeru odložit do skříně, s nepovedeným účesem se budete muset nějakou dobu smiřovat.
Právě proto mohou být užitečné
aplikace, které dokáží virtuálně změnit střih, délku i barvu vlasů. Stačí nahrát vlastní fotografii a během několika okamžiků zjistíte, jak byste vypadali s krátkým mikádem, dlouhými vlnami nebo třeba měděným odstínem. Nejde sice o přesnou předpověď výsledku návštěvy salonu, ale jako první ukázka a inspirace mohou tyto nástroje posloužit dobře. Jak funguje virtuální zkoušení účesů
Většina současných aplikací využívá
umělou inteligenci a technologii rozpoznávání obličeje. Na nahrané fotografii identifikují jeho jednotlivé části a oblast vlasů, kterou následně upravují podle zvoleného filtru nebo zadání. Některé nástroje pracují s přednastavenými účesy a odstíny, jiné umí pomocí generativní AI vytvořit i podobu účesu podle textového zadání. Vedle mobilních aplikací existují i webové editory, které fungují přímo v prohlížeči.
Výsledky mohou působit poměrně přesvědčivě, byť je důležité vnímat je jako digitální simulaci, ne jako záruku toho, jak bude účes vypadat ve skutečnosti. Aplikace totiž nezná skutečnou hustotu vašich vlasů, jejich kvalitu ani to, jak přirozeně drží konkrétní tvar.
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Možností je na trhu celá řada. Některé nástroje se zaměřují na kompletní proměnu vzhledu, jiné jsou určené přímo pro experimentování s
vlasy. Vybrali jsme několik variant, které vám mohou pomoci najít inspiraci před další návštěvou salonu. YouCam Makeup
Ačkoli název napovídá, že se aplikace zaměřuje především na líčení, její nabídka je mnohem širší. YouCam Makeup obsahuje také nástroje pro virtuální zkoušení účesů a barev vlasů. Nabízí přednastavené varianty, díky kterým můžete experimentovat s různými délkami, strukturami i odstíny.
Výhodou aplikace je poměrně široký výběr stylů a možnost vyzkoušet si také výraznější proměny. Aplikace je dostupná pro iOS i Android, některé pokročilejší funkce jsou však součástí placené nabídky.
FaceApp
FaceApp patří mezi známé nástroje pro úpravu portrétních fotografií. Kromě změn vzhledu obličeje nabízí také možnosti úprav vlasů, například jejich celkového vzhledu, objemu nebo barevného vyznění. Konkrétní nabídka filtrů se může měnit podle verze aplikace.
Aplikace se hodí především pro rychlé experimentování a porovnávání různých podob. Je dostupná pro iPhone i telefony s Androidem. Počítejte ale s tím, že část funkcí je vyhrazena předplatitelům FaceApp Pro.
Perfect Hairstyle
Pokud vás zajímá především samotný střih, můžete vyzkoušet také aplikaci Perfect Hairstyle, která je zaměřená na virtuální zkoušení účesů přímo na vlastní fotografii a nabízí katalog různých délek, tvarů i stylů.
Oproti komplexním aplikacím pro úpravu krásy se Perfect Hairstyle soustředí především na vlasy, proto může být zajímavou volbou pro ty, kteří se rozhodují mezi několika konkrétními střihy. Dostupná je především pro zařízení Apple.
Hairstyle Try On
Další možností je aplikace Hairstyle Try On, která pracuje s přednastavenými účesy. Vyberete si fotografii, zvolíte některou z nabízených variant a upravíte její umístění tak, aby co nejlépe odpovídala tvaru vaší hlavy.
Nejde o stejný typ generativní umělé inteligence jako u novějších AI editorů, výhodou je ale jednoduchý princip, díky kterému můžete rychle porovnat několik střihů. Aplikace je určená pro iPhone a nabízí také placené balíčky dalších účesů.
Fotor
Nechcete instalovat další aplikaci? Pak stojí za pozornost online editor Fotor. Jeho AI Hairstyle Changer umožňuje nahrát vlastní fotografii a nechat umělou inteligenci vytvořit podobu s jiným účesem.
Můžete si vybrat z dostupných stylů nebo experimentovat s vlastní představou. Fotor je zajímavý především tím, že kromě vlasů nabízí také další nástroje pro úpravu fotografií. Funguje ve webovém prohlížeči a některé funkce jsou dostupné také v mobilní aplikaci.
L'Oréal Paris Virtual Hair Color Try-On
Pokud vám nejde ani tak o střih jako o novou barvu, vyzkoušejte virtuální zrcadlo od L'Oréal Paris. Tento online nástroj umožňuje experimentovat s téměř 100 odstíny vlasů přímo na vlastní fotografii nebo prostřednictvím kamery telefonu.
Vybrat si můžete blond, hnědé, červené i výraznější barevné varianty. Výhodou je, že se můžete podívat i na odstíny odpovídající konkrétním produktům značky. Nástroj je dostupný přes webové stránky L'Oréal Paris a nevyžaduje instalaci žádné aplikace.
L'Oréal Professionnel Virtual Try-On
Další možností pro experimentování s barvou je virtuální zkoušení od L'Oréal Professionnel. Také v tomto případě můžete nahrát fotografii nebo využít kameru a postupně porovnávat různé odstíny. Nabídka zahrnuje například studené i teplé blond tóny, měděné varianty nebo čokoládově hnědou.
Zajímavá je návaznost na profesionální služby. Výsledek můžete využít jako inspiraci při konzultaci s kadeřnicí. Značka nabízí také aplikaci My Hair [iD], která je určena především pro profesionální barevné poradenství v salonu.
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Než si některý nástroj stáhnete nebo do něj nahrajete svou fotografii, vyplatí se věnovat pozornost několika detailům.
Dostupné účesy a barvy: Zajímejte se o to, jestli aplikace nabízí jen několik základních filtrů, nebo také konkrétnější střihy a možnost upravovat odstíny. Realističnost výsledku: Sledujte zejména to, jak aplikace pracuje s vlasovou linií, oblastí kolem uší a přechody mezi vlasy a obličejem. Cena: Bezplatné stažení automaticky neznamená, že jsou zdarma také všechny funkce. Některé aplikace zpřístupňují zajímavější nástroje až po zaplacení předplatného. Možnost uložení fotografie: Pokud chcete výsledek ukázat kadeřnici, ověřte si, jestli je možné upravený snímek uložit bez vodoznaku. Ochrana soukromí: Před nahráním fotografie si přečtěte zásady zpracování osobních údajů. Zajímejte se především o to, jestli se snímek odesílá na vzdálené servery a jak dlouho tam zůstává uložený. Jak pořídit fotografii, na které bude výsledek co nejpřesnější
Ani nejvyspělejší aplikace nedokáže vytvořit přesvědčivou simulaci z každého snímku. Pokud chcete, aby vám výsledek opravdu pomohl při rozhodování, věnujte pozornost už samotné fotografii.
Nejlepší je jednoduchý portrét pořízený při přirozeném denním světle. Postavte se čelem k fotoaparátu, držte hlavu rovně a zvolte neutrální výraz. Vyhněte se ostrému slunci, výrazným stínům i barevnému osvětlení, které může zkreslit odstín vlasů a pleti. Vlasy by měly být dobře viditelné. Pokud vám zakrývají část obličeje, zkuste je na chvíli odhrnout nebo stáhnout dozadu. Pomůže také jednobarevné pozadí, na kterém se vlasy snadno odliší od okolí.
Zapomeňte na zkrášlující filtry, které mění proporce obličeje nebo barvu pleti. Výsledkem by mohla být představa, která neodpovídá vašemu skutečnému vzhledu. A pokud aplikace umožňuje pracovat s fotografiemi z různých úhlů, pořiďte si kromě portrétu také snímek z profilu, protože díky tomu lépe posoudíte, jestli vám vybraný střih vyhovuje i při pohledu ze strany.
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Virtuální zkoušení odstínů může být obzvlášť lákavé. Během několika minut se můžete proměnit do blond, vyzkoušet měděnou nebo čokoládově hnědou a zjistit, jak na vás působí i výraznější barevné změny. Digitální výsledek ale může být v tomto případě poměrně zavádějící, protože aplikace zpravidla pracuje s výsledným vzhledem, ne s celým procesem, který by byl nutný k jeho dosažení. Nezohledňuje například původní pigment vlasů, předchozí barvení ani jejich aktuální stav.
Z tmavých, opakovaně barvených vlasů se například nestane světlá blond jediným zásahem bez ohledu na jejich kvalitu. Podobně může skutečný výsledek měděného nebo studeného odstínu vypadat jinak podle výchozí barvy a podtónu vlasů. Při porovnávání variant se proto nezaměřujte jen na to, jestli vám určitá barva sluší na fotografii. Důležité je také zjistit, jestli je její dosažení ve vašem případě vůbec reálné a jak náročná bude následná údržba.
Jak využít výsledek při návštěvě kadeřnice
Fotografie z aplikace může být mnohem užitečnějším podkladem než pouhé slovní popisování vysněného účesu. Kadeřnice díky ní lépe pochopí, jakou délku, tvar nebo barevný výsledek si představujete. Nespoléhejte se ale jen na jeden upravený snímek. Vyberte si dvě až tři varianty, které se vám líbí, ukažte je při konzultaci a vysvětlete, co vás na jednotlivých účesech zaujalo – jestli je to délka, vrstvení, ofina, objem nebo konkrétní odstín.
Nechte si také poradit, jestli je vybraný střih vhodný pro vaši strukturu a hustotu vlasů, a zajímejte se o to, kolik času zabere každodenní úprava a zda bude možné dosáhnout podobného výsledku i bez profesionálního stylingu. U výraznějších barevných změn se předem informujte o potřebném postupu, ceně i případných rizicích pro kvalitu vlasů. To, co vypadá jednoduše na displeji telefonu, totiž může v kadeřnickém salonu vyžadovat několik návštěv.
Virtuální zkoušení účesů vám může pomoct překonat nejistotu a objevit varianty, o kterých byste jinak možná vůbec neuvažovali. Konečné rozhodnutí by ale mělo vzniknout až po konzultaci s odborníkem nebo odbornicí, která dokáže posoudit nejen to, co vám sluší, ale také to, co je pro vaše vlasy skutečně proveditelné.
Zdroje: App Store, Google Play, L'Oréal