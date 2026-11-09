Dýňová polévka není jediná možnost: Vyzkoušejte recepty, které vám ukážou dýni v novém světle

Dýně neodmyslitelně patří k
podzimu. Často ji ale v kuchyni využíváme stále stejně a připravujeme z ní krémovou polévku, pyré nebo sladký koláč. Nabízí přitom mnohem více možností. Můžete ji grilovat, fermentovat, přidávat do salátů nebo servírovat jako hlavní chod. Stačí zvolit správnou odrůdu a nebát se trochu experimentovat. Hokkaido, máslová nebo muškátová? Záleží na způsobu přípravy
Než se pustíte do vaření, rozmyslete si, jakou dýni zvolíte. Jednotlivé druhy se totiž liší nejen chutí, ale také strukturou dužiny, a ne každý se hodí na všechny způsoby přípravy.
Dýně hokkaido má pevnější dužinu a jedlou slupku, kterou není potřeba odstraňovat. Výborně se hodí na pečení, grilování nebo přípravu polévek. Máslová dýně se vyznačuje jemnou, nasládlou chutí a menším množstvím semínek. Využijete ji při přípravě krémových polévek, pyré, pečených příloh i sladkých dezertů. Muškátová dýně má výraznější, aromatickou a lehce nasládlou chuť. Uplatní se v polévkách, koláčích i různých pečených pokrmech.
„Práce s dýní není jen o tom, jestli je sladká, nebo ne. Každá odrůda má jinou strukturu dužiny, a tak se úplně jinak chová při pečení, grilování nebo fermentaci. Hokkaido zvládne vysokou teplotu a zůstane kompaktní, zatímco máslová dýně se rozpadá na krém skoro sama,“ vysvětluje Jiří Zeman, šéfkuchař IN CATERING. Dýně na tisíc způsobů
Dýně se v kuchyni uplatní mnohem všestranněji, než se může na první pohled zdát. Dýňové pyré může nahradit klasické bramborové přílohy, celá pečená dýně poslouží jako základ hlavního chodu a plátky grilované zeleniny výborně doplní maso i další slané pokrmy. Oblíbené jsou také dýňové dezerty s karamelem nebo skořicí a sezónní pumpkin spice latte.
„Dýně je surovina, se kterou si umím hrát od slaného po sladké. Baví mě, že jedna surovina zvládne být základem hlavního chodu i dezertu, stačí změnit koření a způsob přípravy,“ říká kuchařka a influencerka Chili Ta.
Pokud chcete chuť dýně poznat v trochu jiné podobě, vyzkoušejte také grilování a fermentaci. Zatímco vysoká teplota zvýrazní přirozenou sladkost dýně, kvašení jí dodá příjemnou kyselost a výraznější chuť.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Z DÝNĚ LZE PŘIPRAVIT ŘADU LAHODNÝCH A CHUTNÝCH DEZERTŮ Foto: Pexels 3 dýňové recepty, které jsou ideální na podzim Grilovaná dýně s rozmarýnem
Grilovaná dýně je jednoduchou pochoutkou, která se hodí jako příloha k hlavnímu jídlu, ale také jako samostatné lehké občerstvení. Rozmarýn podtrhne její přirozenou sladkost a pražená semínka dodají příjemnou křupavost.
Ingredience na 4 porce 1 menší dýně hokkaido (cca 800 g) 1 lžíce olivového oleje 1 lžička soli 1 lžička sušeného nebo čerstvého nasekaného rozmarýnu Postup
Troubu předehřejte na 220 °C. Dýni důkladně omyjte, osušte a rozkrojte. Odstraňte semínka, která si odložte stranou, a dužinu nakrájejte na přibližně stejně silné měsíčky. Potřete je ze všech stran olivovým olejem, osolte a posypte rozmarýnem.
Měsíčky rozložte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby. Pečte přibližně 15 až 20 minut, dokud dýně nezměkne a její okraje lehce nezezlátnou. V průběhu přípravy ji kontrolujte, protože přesná doba závisí na velikosti jednotlivých kousků.
Mezitím si připravte dýňová semínka. Odstraňte z nich zbytky dužiny, opláchněte je a důkladně osušte. Poté je na suché pánvi za občasného míchání opražte dozlatova.
Hotovou dýni naservírujte na talíř, posypte praženými semínky a podávejte.
Tip: Před servírováním můžete dýni pokapat také trochou dýňového oleje a posypat čerstvou petrželkou. Fermentovaná dýně s česnekem, zázvorem a kořením
Pokud chcete dýni vyzkoušet v opravdu netradiční podobě, můžete se pustit do fermentace. Během mléčného kvašení se přirozené cukry v zelenině přeměňují na kyselinu mléčnou, která jí dodává charakteristickou nakyslou chuť. Výsledkem je zajímavá příloha, která se hodí k masům, do salátů i na obložené talíře.
Ingredience 1 kg dýně hokkaido nebo máslové 1 litr vody 50 g soli určené pro fermentaci, bez jódu a dalších přísad 3 stroužky česneku 20 g čerstvého zázvoru 1 celá skořice 4 hřebíčky Postup
Nejprve si připravte solný nálev. Ve vodě rozpusťte odvážené množství soli a nechte jej vychladnout. Použijte vodu vhodnou pro fermentaci, ideálně filtrovanou nebo převařenou a vychladlou.
Dýni omyjte, rozkrojte, odstraňte semínka a nakrájejte na stejně velké kousky. Hokkaido není potřeba loupat, u máslové dýně slupku odstraňte. Zázvor a česnek oloupejte a nakrájejte na tenké plátky.
Do důkladně umyté a vhodně sanitované fermentační nádoby postupně vložte dýni, česnek, zázvor, skořici a hřebíček. Vše zalijte připraveným solným nálevem tak, aby byly všechny kousky zcela ponořené. K jejich zatížení použijte čistou potravinářskou fermentační zátěž. Zelenina by měla zůstat pod hladinou nálevu po celou dobu kvašení.
Nádobu uzavřete vhodným fermentačním víčkem s kvasnou zátkou, která umožňuje únik vznikajících plynů. Umístěte ji do prostředí s kontrolovanou teplotou přibližně 20 až 22 °C a pravidelně kontrolujte průběh kvašení.
Doba fermentace není pevně daná. Záleží na teplotě, velikosti nakrájených kousků i dalších podmínkách. Dokončení proto neposuzujte pouze podle bublin nebo chuti. Pro kontrolu kyselosti je důležité měřit pH kalibrovaným měřidlem. U běžně fermentované zeleniny se jako důležitá bezpečnostní hranice používá hodnota pH 4,6 nebo nižší. Pokud si nejste jistí správným průběhem kvašení, výrobek nekonzumujte.
Po dokončení fermentace uchovávejte dýni v uzavřené nádobě v lednici.
Tip: Chuť můžete ovlivnit také použitým kořením. Pokud dáváte přednost pikantnějším pokrmům, přidejte chilli nebo hořčičná semínka. Výraznější chuť získáte také kombinací česneku a zázvoru.
Fermentovanou dýni můžete podávat samotnou, jako přílohu k masu, přidávat ji do zeleninových salátů nebo využít při přípravě obložených talířů.
Sytý podzimní salát s pečenou dýní, cizrnou a fenyklem
Dýně se skvěle hodí také do zeleninových salátů. V kombinaci s cizrnou, rukolou a fenyklem vytvoří syté jídlo, které můžete podávat jako lehký oběd nebo večeři. Sladkost pečené zeleniny doplní výraznější balzamiková zálivka a pražená dýňová semínka.
Ingredience na 4 porce 1 střední máslová dýně 1 fenykl 1 plechovka sterilované cizrny 100 g rukoly 2 lžíce nadrobno nasekané petrželky 4 lžíce olivového oleje 2 lžíce balzamikového octa 1 lžíce dijonské nebo plnotučné hořčice 1 až 2 lžičky javorového sirupu sůl a pepř podle chuti špetka skořice Postup
Troubu předehřejte na 200 °C. Dýni rozkrojte, odstraňte semínka a nakrájejte na přibližně stejně velké měsíčky. Máslovou dýni oloupejte a semínka si odložte stranou.
Cizrnu slijte, propláchněte studenou vodou a nechte důkladně okapat. Dýňové měsíčky a cizrnu rozložte na plech vyložený pečicím papírem. Pokapejte je olivovým olejem a javorovým sirupem, osolte, opepřete a přidejte špetku skořice. Vložte do trouby a pečte přibližně 20 až 30 minut, dokud dýně nezměkne a nezačne na povrchu zlátnout. Během pečení můžete zeleninu jednou obrátit.
Mezitím si připravte dýňová semínka. Opláchněte je, odstraňte zbytky dužiny a důkladně osušte. Poté je na suché pánvi opražte dozlatova.
V menší misce smíchejte olivový olej, balzamikový ocet a hořčici. Přidejte špetku soli a pepře a vše důkladně promíchejte. Nakonec zálivku podle chuti oslaďte javorovým sirupem. Pokud bude příliš hustá, můžete ji zředit trochou vody.
Rukolu omyjte a osušte, fenykl nakrájejte na tenké plátky. Obojí vložte do větší mísy a přidejte upečenou dýni s cizrnou. Přelijte připravenou zálivkou, promíchejte a na závěr posypte nasekanou petrželkou a praženými dýňovými semínky.
Tip: Pokud máte rádi sýr feta, můžete ho rozdrobit a přidat do hotového salátu. Jeho slaná chuť příjemně doplní sladkost pečené dýně i jemnou kyselost zálivky. Zdroje: tiskové materiály, Severin, Rainbow Plant Life, Karolína Four